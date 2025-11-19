中國間諜入侵！BBC記者色誘情蒐 LinkedIn帳號鎖定政界、英文差被識破
編譯張渝萍／綜合報導
中國在海外的間諜活動越來越猖獗，連BBC記者都被滲透！根據《星期日郵報》報導，一名BBC記者疑似使出「美男計」色誘官員，試圖獲取敏感軍事情報，該男子目前正受到英國安全部門調查，且在調查過程中發現他接觸的人士比預估的多。
近期英國也極度關注中國間諜威脅，軍情五處（MI5）已向國會議員發布間諜警示，特別點出兩個LinkediIn的獵人頭帳號，其實是由中國國家安全部（MSS）經營運作，目的就是希望能鎖定英國政界人士，情蒐「內部意見」。
BBC記者利用工作接觸高層
根據《星期日郵報》17日報導，涉嫌為中國情蒐的BBC記者，先前曾在布魯塞爾一家媒體工作，他涉嫌為敵對國家物色潛在目標。目前BBC 仍雇用該名員工，並拒絕回覆《星期日郵報》的置評請求。
影子外相巴特爾（Dame Priti Patel）呼籲盡速完成調查，以判定BBC是否「在積極破壞國家安全」。她表示：「中國對英國構成威脅，任何企圖破壞我國安全，以及保護我們與盟友的安全組織的人，都必須受到徹底調查。」
使出「美男計」獲取軍事機密資料
消息人士指出，該記者在加入BBC前，就已利用他在布魯塞爾的職位接觸國際組織的高層人士。他鎖定的是能接觸敏感軍事情報者，且疑似曾試圖以「美男計」色誘官員。
報導指，目前三個安全機構正在調查他對高層人士做出的「性暗示接觸」，同時調查人員也還在評估，是否有任何關於西方安全部門的資訊被傳遞給中國。
BBC記者接觸的範圍比預估還多
由美英澳加紐組成的「五眼聯盟」情治共享體系，均了解這項調查，目前正試圖釐清對國安影響的程度。
《星期日郵報》報導引述內部人士表示，有越來越多跡象顯示，他獲得的安全體系內部接觸，可能比最初假設的深得多。
英警告：中共經營獵人頭帳戶情蒐
英國安全部門近期對於中國間諜威脅也發出警訊。英國安全部長賈維斯（Dan Jarvis）表示，在軍情五處警告國會議員中國間諜威脅後，政府不會容忍「秘密且精心計算」干預英國主權事務的行為。
BBC報導指，安全部門18日對下議院與上議院的議員，以及相關職員發布了一項間諜警示，特別點出兩個LinkedIn帳號被背後其實是中國國家安全部（MSS）。
這項警示指出，這些帳號以「民間招募獵頭」為幌子，鎖定英國政界人士，目的是蒐集「內部意見」。
中國駐英大使館發言人則一貫表示，這些間諜指控「完全是捏造」，並指責英方「自導自演」。發言人還敦促英國「停止在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠」。
根據這項警示，裏頭特別點名兩個LinkedIn帳號，分別為「Amanda Qiu」與「Shirly Shen」，這兩個帳號專門鎖定政界人士發送訊息，以工作邀約為名，實際上是在情蒐。
「英文文法再好一點可能會被騙」
報導指，保守黨議員歐布萊恩（Neil O'Brien）的研究員惠爾班德（Simon Whelband）向BBC表示，自己收到國會的警示後馬上查看LinkedIn，結果發現自己三個月前就曾收到「Shirly Shen」寄出的訊息。
這個訊息的英文文法拙劣，內容包含工作邀約。惠爾班德已向國會通報此事，他表示自己覺得「深感不安」。惠爾班德表示，他的老闆、議員歐布萊恩是中國政策的公開批評者，「這件事有點讓我緊張，但我不意外。」
惠爾班德表示，自己在國會圈工作約十年，多少習慣這類事情，「但如果是資淺的人，你可能不知道該注意什麼……你可能會以為這是在LinkedIn上給你的真正工作邀約就接受了。」他還說：「如果它的英文寫得更好、更可信，你很有可能就會誤以為是真的。」
BBC 已聯絡兩個帳號尋求回應，但目前不確定帳號上的女性姓名與照片是否為本人。
獵人頭帳號背後是中國國安部
報導指，協助發送警示給議員的下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle），在信中表示，這兩個LinkedIn帳號背後正是中國國安部，他們透過這種方式「大規模接觸目標」。
霍伊爾指出，中國國家行動者「不斷」試圖「干預我們的程序，並影響國會的活動」。他表示，中國國安部正「積極聯繫我們社群中的個人」，希望「蒐集資訊並為長期關係鋪路」，手段包括使用職涯社群網站、獵頭公司、以及代表他們行事的顧問。
中國滲透手段：付費訪中、加密或幣支付情報
MI5警示中提及的其他間諜手法還不只如此，其他方式包括由中國買單的訪中行程，以及以現金或加密貨幣支付情報。
被鎖定的目標包括「國會職員、經濟學家、智庫研究員、地緣政治顧問，以及與政府合作的人士，包括議員與上議院成員」。
為了防範中國間諜入侵政治圈，英國安全部長賈維斯在下議院宣布一系列因應措施。其中包括投入1.7億英鎊升級政府業務使用的加密科技，以及新的防護措施以因應中國網路犯罪與對英國大學研究的滲透企圖。
賈維斯向議員表示：「我們的情報機構警告，中國正在試圖招募並培養能接觸國會與英國政府敏感資訊的個人。」
他補充：「這種行動是外國勢力為了自身利益，以祕密且精心策劃的方式干預我國主權事務，政府絕不會容忍。」他還警告中國對「有用資訊的門檻很低」，目的是拼湊更完整的情報全貌。
政黨資金也可能有中國影子
不僅如此，政黨資金來源也很可能有中國影子。賈維斯表示，將收緊政黨資金的隱性來源規範，並賦予選舉委員會更強大的執法能力。
此外，明年五月蘇格蘭議會、威爾斯議會以及英格蘭各地市議會選舉的所有候選人與政黨，也將接受安全簡報。
賈維斯強調，中國仍是英國第三大貿易夥伴，但英國仍會「在必要時」祭出制裁。
