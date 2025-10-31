中國間諜案與富豪淫媒牽扯 安德魯終被褫奪王子身份
安德魯王子（Prince Andrew）因涉入中國間諜案醜聞以及在皇室建築內接待惡名昭彰的富豪淫媒傑弗里·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被剝奪王子頭銜，搬離原來住所。（圖片來源／9 News Australia）
在十月末的倫敦，白金漢宮發出一紙公告，正式宣告安德魯王子（Prince Andrew）將不再擁有「殿下」（His Royal Highness）頭銜，同時也不能再擁有「王子」名義。
醜聞不絕的安德魯王子（Prince Andrew）繼在兩周前，再次陷入中國間諜案醜聞後，他與富豪淫媒傑弗里·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）千絲萬縷的關係仍越傳越臭，令英國皇室終忍無可忍，最終宣布褫奪其王子身份和封號銜頭，一舉永久切除這一塊皇室毒瘤。
牽涉多起醜聞，安德魯被剝奪「王子」身分
身份被剝奪後，安德魯王子將會改稱為Andrew Mountbatten-Windsor，或稱為安德魯·蒙巴頓-溫莎爵士，他原有的爵位（如約克公爵）未被剝奪。
而且，他被下令搬離免費「租住」的皇室府邸Royal Lodge。據報道，將會搬到位於Norfolk皇室用地的Sandringham莊園。國王將會私人提供住所，亦會為他提供適當的私人津貼。 一直與他同住Royal Lodge的前妻Sarah Ferguson將自行安排住宿。
英國皇室表示，安德魯王子在皇室府邸Royal Lodge的租約到目前為止，「為他提供繼續居住的法律保護」。現已發出通知要求終止租約，並將會盡快安排遷出。
安德魯和中國間諜，長期往來被盯上
在中國間諜案撤控風波越演越烈之際，安德魯王子在上月中，被揭曾在白金漢宮接待捲入間諜案，當時，他主動放棄使用Duke of York和嘉德勳章封號，以為可以平息風波，並免除英皇牽動法律及憲制程序。因為他曾在 2018 年和 2019 年與當時負責北京事務、現為中共中央政治局常委的蔡奇會面至少三次，引發疑慮。
安德魯王子和華裔商人楊騰波（Yang Tengbo，曾被匿名稱為 H6）有持續了十年的往來關係，英國政府發現，楊騰波與安德魯王子建立了「非比尋常的信任」（unusual degree of trust），並且被安德魯的助手授權，可以代表安德魯王子與在中國的潛在投資者進行商務會談。但楊騰波被英國安全部門認定為中國間諜。
英國政府的安全官員認為，楊騰波從事了「秘密和欺騙性活動」（covert and deceptive activity），試圖利用安德魯王子的影響力來達到中國政府的目的。楊騰波於 2023 年被時任內政大臣（Home Secretary）禁止入境英國，理由是國家安全疑慮。
惡名昭彰淫媒，竟然在皇室地點被接待
還有，當惡名昭彰的·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因性侵未成年少女，被發出拘捕令數月後，安德魯王子仍在Royal Lodge接待艾普斯坦和他的拍檔Ghislaine Maxwell以及性侵女星的好萊塢監製Harvey Weinstein。與此同時，他仍然由納稅人資助免費住用Royal Lodge，導致社會輿論的不滿不斷升溫，要求他搬離住所的聲音越來越大。
英國皇室終於啟動褫奪安德魯王子的皇室封號和銜頭的程序，報導指稱，安德魯王子並未有反對。由於相關法律和憲法程序複雜而延遲決定，但獲政府和皇室廣泛支持，包括威爾斯親王。皇室消息人士解釋，英國皇室決心做最終正確的決定，而不是倉促行事。這明顯是解釋為何在兩周前未有這樣決定。
安德魯王子被褫奪的封號和銜頭，包括王子身份、Duke of York、Earl of Inverness、Baron Killyleagh及 His Royal Highness。此外，他亦將會失去嘉德勳銜和皇家維多利亞勳章爵級大十字勳章的榮譽。唯一無法拿走的就是他仍然是排行第八的皇位繼承人。此例一開，不禁令人猜想在威廉登位以後，下一位被褫奪的身份會是誰。
