中國間諜案頻傳 南韓擬擴大「敵國」範圍嚴厲打擊
世界各國頻傳中國間諜案之際，日本媒體今日（11/27）報導，隨著一連串調查與訴訟案件的發生，南韓政府正在考慮修訂間諜有關法律，以因應外界對中國間諜收集軍事情報日增的擔憂。
《日經亞洲》指出，南韓《刑法》第98條將間諜行為的定義規定為，任何人若為「敵國」從事間諜活動或洩露軍事機密，將面臨死刑、無期徒刑或至少7年有期徒刑的懲處。然而，所謂「敵國」實際上僅適用於北韓，這使得當局難以用間諜罪名，起訴包含中國在內的其他國家公民。
南韓法務部長鄭成浩本月初在會見執政黨「共同民主黨」院內代表金炳基時，敦促其通過《刑法》修正案，擴大間諜罪的適用範圍，而此事正值涉及中國的重大間諜案件頻傳之際。
據南韓媒體報導，首爾中央地方法院10月16日以違反《軍事機密保護法》為由，判處一名中國籍人士5年有期徒刑，並罰款457萬韓元（約合9.8萬台幣）。起訴書等文件指出，被告於2024年5月至今年3月間，五度與中國情報官員合謀接近南韓軍方人員，企圖竊取軍事機密。
據指出，被告向軍方人員寄送外觀類似手錶且具攝影功能的裝置，指示其拍照後將該裝置放置於指定地點，以便後續取回。據信，他們試圖獲取的情報，與美軍終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）及駐韓美軍有關。
而在上月於南韓慶州舉行亞太經合會（APEC）峰會期間，疑似發生警察外洩機密事件。據媒體報導，該名警官負責反間諜工作，據信曾頻繁與中國駐釜山總領事館官員接觸。調查人員已查扣其智慧型手機等可能證據，調查仍在持續進行。
早在去年6月，就有3名中國留學生被發現使用無人機，對南韓海軍司令部大樓及停泊的美國航空母艦進行拍攝。而在此前的2023年3月至2024年6月間，類似照片就被上傳至中國社群媒體至少9次。一系列疑似中國間諜的行為，對駐韓美軍及南韓軍隊的安全構成重大衝擊。
去年底，一項旨在修訂《刑法》以擴大間諜法律適用範圍的法案提交國會審議，其主要內容是把「代表外國及其類似組織」的相關行為定為間諜罪。目前外界的焦點已轉移到南韓總統李在明政府將如何處理這項提案。
中國假獵人頭真間諜 英政府洽LinkedIn等平台溝通
涉為詐團人口販運 華裔前市長郭華萍遭菲律賓法院判處終身監禁
先嗆高市 中國國安部發文：破獲日本間諜機關竊密案
