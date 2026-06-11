中國闖台灣東部海域稱「納入近海治理」！外交部強硬回擊了

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政治中心／巫旻璇報導

日本首相高市早苗近日與菲律賓總統小馬可仕在東京舉行會談，雙方宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層界線劃定協商。不過，中國隨即重申台灣屬於中國領土的一部分，並批評日菲在台灣東部海域推動相關規劃，恐損及中方海洋權益，近期更在台灣東部周邊海域展開執法巡查行動。對此，外交部亞太司司長林昭宏11日在行政院會後記者會表示，台灣對相關海域擁有正當權益，任何涉及該海域的協商與劃界安排，都不應損害我國的權利與利益。

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中國闖台灣東部海域稱「納入近海治理」！還嗆「以後沒台灣海峽」外交部強硬回擊了

外交部亞太司司長林昭宏11日於行政院會後記者會回應。（圖／民視新聞）





日本與菲律賓近日啟動海域劃界協商，範圍涵蓋台灣東部周邊海域，引發北京方面不滿。中國隨後展開跨部門「台灣東部海域海上交通專項執法與掃測行動」，進一步強化在相關海域的活動，中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」11日發文指出，此次行動被視為中國推動台灣東部海域治理的重要一步，象徵正在逐步建立所謂的「近海治理體系」。文章並稱，未來相關海域將被納入常態化管理與執法範圍，甚至宣稱台灣以東海域屬於中國近海的一部分，未來外界對「台灣海峽」的關注將逐漸被重新定義。

外交部亞太司司長林昭宏11日於行政院會後記者會回應表示，台灣對相關海域擁有既有權益與法律地位，任何涉及該區域的協商或劃界安排，都不應損害我國利益。他強調，依據《維也納條約法公約》及國際司法實務，日本與菲律賓未來展開的海域劃界談判，以及後續可能達成的結果，均不會改變我國依國際法與海洋法所享有的主權權利，也不影響台日、台菲現行漁業協議的執行。

中國闖台灣東部海域稱「納入近海治理」！還嗆「以後沒台灣海峽」外交部強硬回擊了

中國隨後展開跨部門「台灣東部海域海上交通專項執法與掃測行動」，進一步強化在相關海域的活動。（圖／翻攝自微博）





林昭宏進一步表示，外交部並未提出參與日菲雙邊談判的要求，但已向日、菲兩國表達立場，盼未來若進行相關協商，能充分考量台灣與相關海域存在權益重疊的現況，並與我方維持必要的溝通與協調。至於中國宣稱在台灣東部海域進行執法行動，林昭宏強調，中方無權對我國東部海域主張任何執法管轄權，也不應藉由日菲海域劃界議題擴張在台灣周邊海域的主權聲索。他呼籲國際社會持續關注中國相關作為，並共同維護區域和平穩定及國際秩序。

海巡署副署長謝慶欽表示，雙方船隻對峙期間，均曾透過無線電向航經商船進行喊話，海巡署認為，中方相關行動違反國際法及《聯合國海洋法公約》精神，形同「假借執法名義、實則進行騷擾」。謝慶欽指出，中國近年頻繁透過灰色地帶行動與認知作戰手段，試圖塑造其對相關海域具有管轄權的錯誤印象，海巡署已做好各項應變準備，未來也將持續採取必要措施，堅決維護國家主權與海域安全。

原文出處：中國闖台灣東部海域稱「納入近海治理」！還嗆「以後沒台灣海峽」外交部強硬回擊了

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