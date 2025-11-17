中國闖釣魚台海域「巡航」 總統：嚴重衝擊印太和平穩定

日中關係緊張加劇，繼中國日前宣布今天(17日)至19日於黃海部分海域實彈射擊後，16日又宣布海警將赴釣魚台海域巡航。賴清德總統今天強調，中國此舉嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲中國克制、三思，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態，強調若中國動武，日本可能行使自衛權因應。此言引起中國不滿，隨即宣布17日至19日於黃海部分海域實彈射擊，中國海警16日再發布訊息，稱1307艦艇編隊前往釣魚台海域「巡航」，並稱這是「依法開展的維權巡航活動」。

廣告 廣告

賴清德總統17日出席國家檔案館開幕典禮並在受訪時指出，中國對日本進行的複合式攻擊嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國克制、回到國際秩序軌道上。總統說：『(原音)呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助。我們請中國三思。』

至於近期前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等藍營人士都批評高市早苗的發言，賴總統表示，美國駐日本大使已公開發表聲明肯定高市早苗的發言，認為這有助於增進美日關係，也有助於區域和平穩定。

賴總統呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本的國內政治，也應注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。