中國防長要美國「旗幟鮮明反對台獨」 外交部嚴正回應：中國慣常脅迫他國
美國總統川普（Donald Trump）與中華人民共和國領導人習近平30日在南韓釜山會晤，儘管「川習會」隻字未提台灣，但中國國防部長董軍今（31）日上午與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談時，董軍直接喊話，「美方在台灣問題上要謹慎行事，旗幟鮮明反對台獨。」對此，我國外交部發言人蕭光偉今日晚間回應，嚴正駁斥董軍的謬論及恫嚇言語。
中國國防部今日下午發布新聞稿轉述，董軍今日上午與正在馬來西亞出席第12屆東協（ASEAN）防長擴大會的國防部長董軍與赫格塞斯會談，董軍先是提到，習近平與川普在韓國成功會晤，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮，兩國防務部門要以實際行動落實元首共識，為兩國發展前行穩固關係。話鋒一轉，董軍強調，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹慎行事，旗幟鮮明反對台獨。」
不過，赫格塞斯今日會後曾透過社群媒體X表示，他向董軍強調了維護印太地區力量平衡的重要性，並重申美國對中國在南海、台灣周邊地區，及針對美國在印太地區盟友和夥伴活動的關切。美國不尋求衝突，但將繼續堅定捍衛自身利益，並確保在該地區擁有維護自身利益的能力。他也說，今日會晤是繼9月9日與董軍視訊電話會議後的會面，美方將繼續與中國人民解放軍就共同關心的問題進行磋商，並稱此次是一次富有成效的會晤。
對於董軍在美中防長會議期間的言論，蕭光偉今日晚間向《風傳媒》表示，嚴正駁斥董軍在馬來西亞東協防長擴大會議與赫格塞斯會面時，提及有關「美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨」等謬論及恫嚇言語。外交部嚴正重申，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。
蕭光偉痛批，中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，突顯其傲慢與霸權心態。外交部呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。
