中國阻撓無效 日本外國客破 4000 萬

自去年年底中國政府因高市早苗首相一席「台灣有事」的發言，而開始想盡辦法阻止中國民眾赴日旅遊以來，已經過一個多月，然而12月下旬日本觀光局發布最新訪日外國人統計，結果卻打臉習近平。





禁令失效：訪日外國人再創新高





根據資料顯示，2025年11月份訪日外國人總數高達352萬人，對比前一年同一時間，人數大幅增加10.4%，其中中國旅客為56萬人次，雖然比10月的71萬5千人次減少許多，不過還是比起前一年11月增加3%。

隔月相比大幅減少主因當然是日中關係惡化，中國政府陸續推出許多措施，藉以阻止中國旅客赴日旅遊，其手段包括以「愛國」呼籲民眾取消行程，發現效果不佳之後就改以中方的航空公司片面取消航班，藉以逼迫民眾就範。





然而日方的航空公司仍維持航班，結果民眾仍能持續前往，最後則是警政單位出面，宣傳日本的治安不佳，赴日旅遊有風險，期望勸退民眾。只不過各種手法都使用了，11月仍有五十幾萬人赴日，只能說效果是有但卻不佳，狠狠打臉中國政府與習近平。





擺脫依賴：全球旅客填補中國缺口





即便是中國客大幅縮減，但整體的訪日外國人卻仍創新高，預估全年的人數將突破4000萬人，創下歷史新高，包括韓國、台灣、美國、澳洲等國的旅客，都能填補中國客的缺額，也讓日本的觀光產業界喘一口氣。





當然12月份以及明年2月農曆春節的數據，在中國政府強力阻止下，或許會出現斷崖式的下降，不過除了靠中國客吃飯或是中國一條龍的產業鏈，大部分的相關產業並不擔心，也都認知到現在正式脫中國的好時機，經濟安保大臣小野田紀美，在親中記者的質問下，直接回嗆「作為一個國家，必須清楚表達自身立場，不該看他國的臉色」。





對日本來說，立場相當清楚，但不少財經界則擔憂日中關係持續低迷，將會對日本的經濟產生打擊，根據專家的試算，少了中國觀光客，接下來的兩年將會減少1兆2千億日圓的經濟收入，如果中國祭出更加嚴苛的制裁，例如停止對日本供應稀土等，有59%的企業界人士認為短期內對日本將會有嚴重的影響。





意外紅利：京都房價回穩與環境改善





然而中國近期的舉措，只會讓日本更加速的「脫中國」，反而讓過熱的日本觀光，以及造成的觀光公害，回復到正常的狀況，對於日本人來說，反而對於中國客不來的發展感到開心。





例如原本屬於中國客熱愛的京都，市內的飯店都漲到一個誇張的價格，導致今年出現日本人觀光「脫京都」的現象，也就是說日本人都不再去京都旅遊了。然而自從中國政府阻擾中國客赴日旅遊之後，京都的飯店價格開始下降，根據日本電視台的採訪，過去兩年來動輒12000到14000日圓的高房價，12月之後大多落在8000上下。





這樣的價格不少日本人都直呼這樣才合理，而且許多民宿集中區域，過去一直被觀光客產生的噪音以及垃圾亂丟等狀況所困擾，如今少了中客而來了水準更高的歐美以及台韓旅客，反而讓街道更加乾淨，如此正向的發展，恐怕是中國政府始料未及吧！





（作者為前資深政治幕僚，現為駐日媒體人）