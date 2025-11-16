中國附醫臨床護理師加薪20至40％ 再揭「隱形福利」

中國醫藥大學附設醫院日前舉行45周年院慶。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院日前舉行45周年院慶，院慶同步頒發多項榮譽，在該院服務20年、急重症加護病房督導陳冬梅獲表揚。（馮惠宜攝）

近年護理人力持續短缺，「得護理者得天下」已成醫界共識。中國醫藥大學附設醫院宣布，今年臨床護理師加薪幅度可達20％至40％，以薪資與制度改善留住臨床護理人力。持續在該院服務20年、急重症加護病房督導陳冬梅也表示，每年免費員工健檢被視為「隱形加薪」，彰顯院方對護理人員健康的重視。

中國醫藥大學附設醫院日前舉行45周年院慶，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，醫院發展核心策略包含「培育人才、醫療品質、特色發展與員工福利」，未來將把員工福利提升到與醫療品質並列的管理目標。

中國附醫總院長周德陽透露，醫療與護理人力規模逾2300人，但少子化下人力仍吃緊，醫院需以更具競爭力待遇擴大招募。中國附醫已連續8年滾動式加薪，薪資持續領先業界。周德陽指出，去年臨床護理師加薪幅度普遍25％至30％，部分甚至逼近40％，輪三班護理師年薪突破百萬元，非輪班者也達80萬元，今年調薪幅度將再提升。

陳冬梅分享，服務20年來，她原以為護理只是「一技之長」，卻在重症照護中看到病人從命危到轉出普通病房的成就感成為留任動力，「病人一句謝謝，可以撐過艱難時刻。」她指出，醫學中心臨床工作繁重，但院方提供的教育資源、進修支持與職涯規畫，是她持續堅持站在護理第一線的重要原因。

此外，院方每年提供高於同業的基礎健檢，任職滿3年同仁可每3年選1次高階健檢，包括MRI、CT及大腸鏡等福利被視為「隱形加薪」。近年亦增聘照服型助理員，負責翻身與搬運工作，讓護理師能集中精神在臨床照護與專業判斷，全面提升工作環境與留才吸引力。

