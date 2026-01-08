即時中心／林韋慈報導

台中市知名中國醫藥大學附設醫院驚傳性騷擾事件。據了解，該院身心科一名醫師在門診及居家治療時，疑似對不只一名女患者進行性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸，至少有3名患者提出指控。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也表示已啟動調查。

據悉，該名醫師已婚，外表斯文、形象親切，獲不少病患好評，門診量頗大，專長包括憂鬱症、思覺失調症、焦慮症、失智症、睡眠障礙及雙極性情感疾患等。他長期致力於社區精神醫學，也有在其他診所看診。

廣告 廣告

去年底有多名患者投訴這名醫師在門診及居家治療時涉及性騷擾，市府隨即啟動調查。醫院獲報後，也立刻展開內部調查，並全面對該醫師停權、停診，停止所有相關醫療服務，以避免傷害擴大。社會局表示，已受理保護案件通報，並協助患者進入司法程序，由社工陪同偵訊，提供心理諮商服務及律師費用補助。

網路上也有人在去年底接到中國附醫精神科簡訊通知，表示該名醫師暫停所有門診，並直呼可惜，表示他是一名好醫生，並四處尋找他在其他院所的門診情況，但在去年底都陸續停診。衛生局指出，若調查證實醫師利用職務性騷擾病人，將移送醫師懲戒委員會審議，最重可廢止其醫師證書。

根據《自由時報》報導，該名醫師表示，現在已經進入調查程序，不方便對外說明，但強調絕對沒有對患者性騷擾，「並不是那樣子發生的！」且事情發生復雜，僅透露3名患者互相認識，他不敢揣測投訴患者的心態。他強調，由於有收到相關威脅的簡訊，讓他感到害怕，此事對家人造成很大的傷害，現在自己的狀況也不好，目前希望不要讓家人受到傷害。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了

更多民視新聞報導

賴蕭「七喜春來」春聯佳評如潮 韓國瑜題「馬上幸福」迎接馬年

日前首相菅直人罹患失智症 妻子：311大地震的事他全忘光

台股開低震盪！終場小跌74點 台積電收1685元、漲10元

