中國限制出口「全球汽車業壓力大」！荷蘭政府屈服：不再干預安世半導體

荷蘭政府19日表示，在與北京當局展開「具建設性」的對話後，已暫停對中國「聞泰科技股份有限公司」（Wingtech Technology）全資控股的晶片製造商「安世半導體」（Nexperia）進行的國家干預行動，宣布將安世半導體控制權歸還給其中國母公司聞泰科技。

據《CNBC》報導，荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社群平台X上發布聲明稱，「我們將此視為善意的展現。」他在另1封致議會的信中則指出，北京現在似乎已允許來自歐洲及其他國家的企業出口安世半導體的晶片，並強調「這是1項重要進展。」

中國商務部則回應，荷蘭政府暫停干預的決定是「邁向正確方向的第一步」，但仍需採取更多行動，以解決全球半導體供應鏈「動盪與混亂」的根本原因。《CNBC》為此已向安世半導體，以及中國駐英國大使館尋求評論。

據悉，今年10月12日，總部設於荷蘭的安世半導體突然收到荷蘭經濟事務與氣候政策部下達的大臣令，以及阿姆斯特丹上訴法院企業法庭的裁決，要求該公司及其下屬公司等全球30個主體對其資產、智慧財產權、業務及人員等實行凍結，有效期為1年，實質上接管了該公司。

中國大陸商務部為進行反制，決定禁止安世半導體的中國分公司及其分包商，出口在中國製造的特定成品組件以及子組件，同時安世半導體中國區宣布獨立運營。

由於安世半導體是全球最大的基礎型晶片製造商之一，其產品（如二極體、電晶體和電源管理晶片）對歐洲汽車工業至關重要，公司營收中約有60%來自汽車領域客戶。因此北京的反制措施導致全球汽車製造商紛紛示警，晶片短缺情勢恐惡化。

荷蘭經濟事務部因此在19日示軟，聲稱該國認為現在是透過暫停冷戰時期頒布的《商品供應法》（Goods Availability Act，荷蘭語Wet beschikbaarheid goederen，簡稱Wbg）下的指令、採取「建設性措施」的適當時機。部門補充，荷蘭將在接下來數週內持續與中國當局對話。

《商品供應法》是荷蘭在1952年頒布的1項框架性法律，賦予政府在國家緊急狀態下保障基本物資供應的權力。據報導，這項極不尋常的舉動是在美國提出安全疑慮後所做出的。荷蘭政府在決策中指出，該公司所生產、且廣泛用於汽車、消費電子與其他產業的高產量晶片技術，可能在緊急情況中「變得無法取得。」

對此，歐盟執委會副主席、貿易事務主管塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）19日則在X上發文透露，自己對荷蘭政府暫停干預安世半導體的決定表示歡迎，並讚揚此舉將有助於穩定具戰略性的供應鏈，「與合作夥伴持續展開建設性互動，仍是確保全球供應可靠流動的關鍵。我會與各方保持密切聯繫。」

消息一出，歐洲主要汽車製造商19日上午股價表現分歧。於米蘭上市、旗下包括Jeep、RAM、Dodge與Chrysler的斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）最新報升0.1％，但德國的福斯（Volkswagen）、梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）與BMW，皆在倫敦時間上午略為下跌。

