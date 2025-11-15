中國限制旅遊又軍演 總統府：與日方各國密切合作確保印太穩定 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢高度關注。對此，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

廣告 廣告

同時，立委張雅琳也表示，近期韓國重新開放中國旅遊後，各地陸續爆發多起嚴重干擾當地生活秩序的事件，包括中國觀光客隨地大小便、無視店家規定搶購商品，甚至有「大媽旅遊團」在街頭公共空間大聲播放音樂、跳起廣場舞，引發當地居民強烈反彈，更促使許多韓國民眾走上街頭表達不滿。這些情況已對韓國社會秩序、商圈環境與民眾觀感造成衝擊，值得台灣社會高度警惕。

張雅琳指出，台灣與鄰近國家一樣，重視公共秩序、商業規範、尊重在地文化，然而仍有部分國人、甚至數名立委，不斷要求「盡速開放中國旅遊」。她強調，在區域情勢高度敏感、各國面對複合式威脅與社會衝突日增的此刻，如果台灣在未建立完善管理機制下貿然開放，可能引發的社會摩擦與對立，恐怕遠比想像中嚴重。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

興二期整宅啟動都更 許淑華肯定市府公務員專業推動

馬英九批日本攪動台海 陳冠廷：遺憾以北京視角評論台日關係

【文章轉載請註明出處】