中國限制級手遊變文字獄！連「日常美食」都被禁，網狂酸：劇情超爛根本廣告不實
中國一款號稱 18+ 尺度、以黑幫題材面向女性向市場的跨平臺手遊《夜幕之下》，在日前於當地進行全平台公測，但開服首日卻因為「命名系統」爆發嚴重爭議。誇張的文字獄導致「白居易」、「大雞腿」、「李白」、「和牛」等都被判定為禁字，各種日常美食、疊字，甚至隨機輸入的英文亂碼都無法使用。
更讓許多玩家感到不滿的是，遊戲採用了「代號不可重複」的機制，導致二手市場迅速湧現大批高價販售熱門 ID 的黃牛，販售像是「娘子」、「男主角」、「女主角」、「老婆」、「現女友」、「女性」等對於女性玩家來說更有代入感的 ID，售價從數百到數千人民幣都有。
面對玩家排山倒海的抗議，開發商迅速發表公告致歉。官方證實嚴格的 ID 限制並不是刻意限縮玩家創意，而是他們調用到錯誤的詞庫，才會導致正常的詞彙遭到誤攔，該 BUG 後續於開服數小時後緊急修正。
當然，比起限制 ID 這種 BUG，許多玩家更在意的是，為什麼不能取名重複代號，認為《夜幕之下》並沒有連線要素，本質上就是一款單機遊戲，也有不重複的 UUID 在，批評官方式在放任黃牛炒高價格。並也吐槽剛開服給的體力和升級素材太少，加上劇情深度不足，整體太過幼稚中二，和宣傳中主打的大尺度內容完全不符合。
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