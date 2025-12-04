中國限日令波及！韓團日本成員「被迫缺席」活動
近日因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，導致中日關係緊張，日本藝人在中的活動紛紛被取消，而從選秀節目《Project 7》推出的7人限定男團CLOSE YOUR EYES也遭殃，原訂在6日的杭州粉絲見面會，日本成員KENSHIN（櫻田健真）也宣布不出席活動。
男團CLOSE YOUR EYES日本成員KENSHIN（櫻田健真）無法出席中國活動。（圖／翻攝自CLOSE YOUR EYES IG）
韓團CLOSE YOUR EYES在本月6日於杭州有粉絲見面會，不過主辦單位貝加魚樂BellgaENT宣布：「由於不可抗力，成員KENSHIN（櫻田健真）將不出席本次見面會的舞台活動環節，但仍會如約出席全團福利環節。」
男團NouerA日籍成員MIRAKU（星澤彌樂）也被取消在中國活動。（圖／翻攝自NouerA IG）
事實上，除了CLOSE YOUR EYES之外，NouerA在11月29日於上海舉辦活動時候，也是在凌晨才突然發出公告，宣布日本成員MIRAKU（星澤彌樂）缺席消息。
