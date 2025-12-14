中國限日令滿月！日飯店靠1制度成功止血

▲自中國政府呼籲民眾避免前往日本以來，直至今（14）日已滿一個月。圖為近期淺草寺的中國遊客。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論觸動中國敏感神經，中日關係緊張持續超過一個月的時間，期間中國祭出多項抗議措施。自中國政府呼籲民眾避免前往日本以來，直至今（14）日已滿一個月，雖然日本的飯店旅館預約取消的情況頻發生，但許多住宿設施因導入「事前付款」制度，很多業者因此避開了未付款的風險。有觀點指出，遭受損失的更多是中國方面的旅行社。

事前付款機制奏效：飯店業風險有限

根據產經新聞報導，一名販售套裝行程的大型旅行社負責人表示，因為導入了「事前付款」制度，通常在簽約時就會收到費用。由於「限制出境」導致的取消被視為客戶單方面取消，旅行社只需退還部分款項。多個旅行社相關人士透露，團體客取消的損失很大，「因此預付已成為主流。」

即便是自由行遊客，由於大多數線上訂房網站都要求信用卡預先支付，因此受到的損害也相對有限。

在許多國家觀光客造訪的城市地區，即使出現由選擇現場支付的中國旅客取消訂房，也能夠透過歐美和東南亞等地的旅客補足空房。

一家在全日本開展飯店業務的企業負責人表示：「即使中國旅客的預訂消失了，也沒有特別的問題。」位於著名觀光地京都嵐山周邊的一家旅館營運企業也解釋說：「即使在住宿前一天取消，很快就有其他預訂補上。」

近畿地區的一位旅館經營者分析，受到中國限制出境影響最大的，是由中國人經營的民宿。他指出，這些住宿費用通常是「透過中國的電子支付完成，難以促進日本的經濟成長」。

據旅行社相關人士透露，中國團體旅客大多是透過當地旅行社仲介，因此最先遭受損失的是中方業者。

部份地方飯店仍受重創：難追討取消費

不過並非所有設施都未受影響。據京都市觀光協會的調查，部分住宿設施反映，有取消訂房的中國旅客拒絕支付取消費，飯店業者因與相關業者維持生意往來，只好放棄追討，無奈接受損失。

特別是在首都以外的地區，取消之後要補上空房並不容易。以愛知縣蒲郡市的蒲郡飯店為例，董事竹內佳子表示，由於該飯店7至8成住宿客為中國團體客，但自旅遊自肅呼籲後，團體訂房共2000人次全數取消，且在請求支付取消費用方面也遭遇困難，且完全沒有新的預訂。

熟悉消費者問題的Berry Best法律事務所律師齊田貴士指出：「外國人若拖欠取消費，透過訴訟追討通常需要比一般情況更多的時間和費用。有些設施擔心失去客戶而猶豫導入預付制度，但活用預先付款制或線上支付來進行自保是非常重要的。」

