中國限日令燒到台灣？日本天團柚子YUZU不來了 香港、上海、台北演出都取消

日本國民天團柚子YUZU原定12月8日，將睽違6年再訪台於Zepp New Taipei開唱，這也是他們舉行的全新亞洲巡演。不料活動卻在今（22日）天無預警宣布喊卡，台灣主辦方寬宏藝術也已發佈取消公告，表示「因不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次」，除了台北場，12月3日的香港場、12月6日的上海場，也一併喊卡。

日本首相高市早苗日前在國會上答辯「台灣有事」，引爆中日關係持續緊張，包括日本男團JO1本月28日的廣州活動、吉本興業原定本月20至22日在上海喜劇節召開的「吉本喜劇特別公演」，甚至是演出日劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》竄紅的古川雄輝，下個月在上海的演出都陸續取消。

沒想到柚子YUZU此番舉辦亞洲巡演，也因場次除了台北，還遍及香港、上海，今一併宣布取消，也讓台灣歌迷大失所望。而主辦單位寬宏藝術已發佈活動取消公告，並已公開退票細節。

