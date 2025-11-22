中國限日令燒到台灣？日本天團柚子YUZU不來了 香港、上海、台北演出都取消
日本國民天團柚子YUZU原定12月8日，將睽違6年再訪台於Zepp New Taipei開唱，這也是他們舉行的全新亞洲巡演。不料活動卻在今（22日）天無預警宣布喊卡，台灣主辦方寬宏藝術也已發佈取消公告，表示「因不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次」，除了台北場，12月3日的香港場、12月6日的上海場，也一併喊卡。
日本首相高市早苗日前在國會上答辯「台灣有事」，引爆中日關係持續緊張，包括日本男團JO1本月28日的廣州活動、吉本興業原定本月20至22日在上海喜劇節召開的「吉本喜劇特別公演」，甚至是演出日劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》竄紅的古川雄輝，下個月在上海的演出都陸續取消。
沒想到柚子YUZU此番舉辦亞洲巡演，也因場次除了台北，還遍及香港、上海，今一併宣布取消，也讓台灣歌迷大失所望。而主辦單位寬宏藝術已發佈活動取消公告，並已公開退票細節。
54萬張中國赴日退機票！日本性格男星上海見面會也不辦了：不可避免原因
日本新任首相高市早苗抗中挺台立場鮮明，日前進一步強化「台灣有事」說，讓中日政治緊張升溫持續延燒，除了利用觀光、福島水產品進口等多項反制措施，迫使日方收回言論外，也持續呼籲民眾暫勿赴日旅遊、暫停進口日本水產品，導致市場反應劇烈，同時也波及娛樂產業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 3 小時前
日中關係緊張 日本音樂人在中國演出遭取消
（中央社北京21日綜合外電報導）隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人在中國的演出遭取消。日本音樂人約十多場原訂在中國各大城市舉行的演出本周突然遭取消。中央社 ・ 22 小時前
時機敏感！日本天團臨時喊卡上海、香港演唱會 連台灣也不來了
日本天團柚子（YUZU）原定12月8日將在台灣開唱，然而主辦單位今天（11/22）卻突然宣佈，因「不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次」，除了台北場，包括香港、上海也一併取消，時值中日關係緊張之際，此舉不僅讓樂迷錯愕，也引發政治聯想。太報 ・ 3 小時前
