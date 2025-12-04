中國限日令燒到韓團？CLOSE YOUR EYES日本成員杭州見面會「無法登台」 主辦：不可抗力

CLOSE YOUR EYES這週六在杭州的見面會，也受到「不可抗力」影響。翻攝IG@close.your.eyes.official

中日關係持續緊張，韓國新生代男團CLOSE YOUR EYES週六（6日）將赴中國杭州出席見面會，沒想到經紀公司昨（3日）突發公告，宣布團內唯一一位日本成員KENSHIN（櫻田健真）無法出席，當地主辦也發了聲明，「非常遺憾地通知大家，由於不可抗力，成員KENSHIN（櫻田健真）將不出席本次見面會的舞台活動環節」但也強調原訂的福利環節依然會照常進行，盼粉絲理解與體諒。

CLOSE YOUR EYES的經紀公司發成員異動公告。翻攝微博

CLOSE YOUR EYES是從JTBC選秀節目《PROJECT 7》脫穎而出的新生代男團，團名象徵著不僅是用眼睛看，更能以耳朵感受的說服力音樂，並寄託著成為粉絲心中理想偶像的期許。

該團由隊長JEON MINWOOK領軍中國成員MA JINGXIANG，以及JANG YEOJUN、KIM SUNGMIN、SONG SEUNGHO、SEO KYOUNGBAE等韓國成員，與日本成員KENSHIN等7人所組成，出道專輯《ETERNALT》氣勢如虹，主打歌〈All My Poetry〉MV在YouTube突破2400萬次觀看，人氣正夯。他們明年1月10日也將再度訪台，出席在大巨蛋舉辦的金唱片頒獎典禮。

該團日本成員KENSHIN（櫻田健真）無法隨團登台。翻攝IG@close.your.eyes.official

當地主辦發布成員異動通知。翻攝微博

CLOSE YOUR EYES這週六先在中國杭州舉辦「Closer Day」見面會，由於成員中有一位日本人，沒想到也受到「不可抗力」因素影響。近來日本藝人在中國的演出陸續因「不可抗力」喊卡，歌壇天后濱崎步上週六在上海的演唱會，也無預警被迫取消，但天后不想辜負對歌迷的承諾，就算台下沒觀眾，也堅持唱完「無人演唱會」。

而日本歌手大槻真希上週五（28日）在上海出席「萬代南夢宮嘉年華BANDAI NAMCO FES 2025」，雖然有登上舞台表演，但演唱到一半卻突然被斷電，音樂直接關掉、大螢幕暗掉，倉皇地被工作人員請下台；而在她登場順序後的樂團ASH DA HERO，也隨之無法上台，理由皆是「不可抗力因素」。



