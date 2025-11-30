中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？1／中國遊客「缺席」日本賞楓季 店家：台韓客反變多了

中國對日祭出觀光限制手段，但赴日賞楓旅客不減反增。（示意圖，資料畫面）

日中關係惡化以來，中國頻頻祭出觀光限制手段，12月的中國赴日航班也已經取消了近千架，但以目前結果來看，北京的如意算盤可能打錯了。日媒走訪京都、大阪等旅遊勝地，店家都表示，中國觀光客雖然明顯少了，但台灣、南韓和歐洲的遊客卻增加了不少，因此對生意其實沒什麼影響。

滿滿楓紅被瞬間點亮，京都賞楓熱點平安神宮多達三千棵楓樹一如過往，吸引眾多遊客，不過今年有點不一樣。永觀堂僧人濱野弘胤：「以前中國客人很多，但從某個時間點開始，中國客人突然完全不來了的印象」。

廣告 廣告

受到日中外交風波影響，大阪府中有20家飯店訂房多達五到七成遭到取消，12月中國飛日本原本計畫的5548個航班也取消了904個，日本卻因此有了意料外的收穫。和服出租店店長大內彩容子：「台灣和南韓的客人好像變多了，日本客人也變多的感覺」。

原本擔心過度觀光而避開京都的日本遊客因此回流，台灣遊客對日本觀光的詢問也增加了約三成。台灣旅行社老闆張嘉紘：「看到新聞說要支持日本的餐飲業和旅遊業，實際上，關於日本旅遊的詢問變多了」。

日媒報導，台灣廉航推出日本航線明年3月前限時優惠，宣傳中還寫上讓日本沒有補不滿的房，感受到台灣對日本觀光滿滿應援。台灣民眾：「也好啊，中國觀光客減少，（去玩）比較能體驗到那邊的文化」。

而事實上，北京持續升高和日本的對立，在專家眼裡只是為了轉移中國民眾對社會和經濟動盪的不滿情緒。東京大學現代中國研究學者阿古智子教授：「現在中國失業率很高，房地產價格也下跌，是非常嚴峻的狀況，人民不滿正在持續升高，因此控制言論，對外強硬的姿態應該不會改變」。中國動不動就拿經濟當脅迫手段，如今也被日本看破手腳，反而從中找到新的觀光契機。





更多《鏡新聞》報導

中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？2／濱崎步上海演唱會遭取消 「無觀眾」從頭唱完安可曲

民眾籲調查宏福苑遭逮 中駐港國安公署：嚴懲以災亂港

南韓酷澎疑中國籍員工「監守自盜」 逾3千萬用戶個資外洩