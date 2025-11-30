中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？2／濱崎步上海演唱會遭取消 「無觀眾」從頭唱完安可曲
日本歌手濱崎步昨（29日）原定在中國上海舉行的演唱會被通知取消後，她在社群證實，在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲。中國粉絲就在濱崎步的貼文底下留言批評，無故取消演唱會的決定，強調中國政治嚴重影響國家，政府態度不代表民眾，作為中國人很抱歉、很羞恥。
日本天后濱崎步的現場表演，總是充滿了粉絲共襄盛舉，不過原定29號的上海演唱會卻在開演前一天收到中止要求，但步姐仍秉持專業，在空無一人的現場站上舞台，從第一首歌演唱到最後安可曲。
事後，濱崎步也在IG，PO出大合照，感謝中國、日本的工作人員，並請粉絲不要擔心她，步姐也說，娛樂應該是連結人與人之間的，橋樑，她如今仍深信想成為造橋的那方，濱崎步也在IG限時動態分享，她上海無人演唱會的報導，強調她為了本該能見面的1.4萬名粉絲，團隊所有人都全心全力，完成了和正式演出分毫不差的演唱會。
就有中國粉絲在底下留言，作為中國人很抱歉，政治嚴重影響國家，政府態度不代表民眾，作為中國人很羞恥，中國粉絲也向步姐喊話別讓中國的作法傷了妳的心。
不只濱崎步，日本歌手大槻真希28號在上海演唱到一半，突然被強行帶離舞台，大槻出席的萬代南夢宮嘉年華29號和30號的所有舞台演出，也都因為不可抗力因素全部取消，就連中國官媒環球時報前總編輯胡錫進也看不下去，發文指出唱到一半把人轟下台，很不尊重，強調過頭了，容易給外界藉口，攻擊中國對日制裁，並說，亂讓它亂到日本去。
日本電視台記者vs.中國民眾：「就是中日關係嘛，希望保持一個什麼樣的情況，肯定是友好的關係，就希望啦」。中日關係緊張影響層面廣大，日本人氣動畫美少女戰士的音樂劇11月底到12月中旬在中國北京上海及杭州的演出全部取消，原因又是不可抗力，北京使出各種手段抵制日本，但真正害到的卻是熱愛日本文化的中國粉絲。
