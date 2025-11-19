中國限日令？喜劇公演、JO1粉絲派對喊卡 《鬼滅之刃》傳撤檔

吉本興業原本在上海喜劇節將有四場公演，臨時喊卡。（翻攝演藝大世界微博）

近日日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論後，中日關係急速降溫，連娛樂圈也受到波及。日本最大綜藝經紀公司吉本興業原訂20日至22日在上海舉辦的四場喜劇公演，昨（18日）突然宣布全面取消，理由是熟悉的「不可抗力」。消息曝光後，讓原本期待欣賞現場表演的粉絲全都傻眼。

吉本興業自2019年起固定參與上海喜劇節，憑著漫才、段子、新喜劇等多元演出累積大批觀眾，今年也早早預告陣容豐富，沒想到在倒數兩天時臨時喊停。雖然官方未說明原因，但時機敏感，不少人難免聯想到近期的政治氣氛。

演藝大世界微博宣布吉本興業活動取消。（截圖演藝大世界微博）

與此同時，日本偶像男團JO1原訂28日在廣州的粉絲派對也宣布取消，主辦方同樣以「不可抗力」作為理由。許多中國粉絲在網路上留言挽留，希望之後能改到港澳舉辦，只求不要完全錯過與偶像見面的機會。多部日本電影上映進度也傳出調整，其中包含熱門動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》，有影院經理說從21日凌晨起就不排場次，且部分觀眾已收到退票簡訊。

不少日本電影上映進度調整。（網路圖片）

這波突發連環喊卡，讓許多已買票、準備出發的粉絲全都措手不及，只能無奈在網上互相安慰。原本以為年底活動最熱鬧的檔期，卻在一夕之間變調；不少人也盼著等局勢緩和後，相關演出能重新回到舞台。

