中國陸基飛彈雖具優勢 專家：精準打擊、跨軍種整合與實戰經驗仍難與美匹敵

〔國際新聞中心／綜合報導〕為防止美國介入台海衝突，北京多年來積極建構以陸基飛彈為核心的打擊力量，企圖在衝突初期癱瘓美軍基地與作戰能力。然而，儘管中國在飛彈數量上具備明顯優勢，專家指出，其精準打擊、跨軍種整合與實戰經驗仍與美國存在顯著差距，恐將成為戰時關鍵弱點。

福斯新聞(Fox News)14日報導，中國耗費數十年打造的陸基飛彈部隊，如今已對西太平洋地區幾乎所有美軍主要基地、港口與機場構成威脅。分析家認為，隨著美中競爭加劇，陸地飛彈戰力正成為最可能左右衝突結果、卻長期被忽視的關鍵戰場。

軍事專家指出，未來美中衝突的勝負，並非取決於裝甲部隊或大規模兵力機動，而是在於飛彈射程、基地使用權，以及美軍是否能撐過戰爭初期的密集打擊。甚至在飛機升空前，戰事就可能已分出高下。

多年來，中國軍方評估自身難以在制空權上與美國抗衡，因此將火箭軍視為核心戰略工具，藉由大量陸基飛彈封鎖美軍基地，限制美國海空兵力介入。麻省理工學院安全研究計畫學者何理凱(Eric Heginbotham)指出，中國認為與美國正面空戰難以取勝，因而選擇以大規模地面發射器做為替代手段。

此一戰略促成全球規模最大的戰區飛彈庫存，並結合地下掩體、機動發射車，以及「射擊後迅速轉移」(shoot-and-scoot)的打帶跑戰術，試圖提高生存能力。

不過，美國在多項關鍵能力上仍佔優勢。專家指出，美軍飛彈體系與全球監視、偵察與目標鎖定網絡高度整合，涵蓋衛星、水下感測器、匿蹤無人機，以及歷經實戰驗證的聯合作戰指揮系統。相較之下，中國在跨軍種協同與整體作戰整合方面，仍面臨挑戰。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深副總裁瓊斯(Seth Jones)指出，中國自1970年代以來缺乏大型戰爭經驗，在聯合作戰能力與系統協調上仍有不足。此外，中國國防工業多由國有企業主導，效率、系統品質及後勤維護也被認為存在問題。

然而，美國同樣面臨壓力。專家警告，美軍長程精準彈藥庫存有限，若台海爆發衝突，現有存量可能在短時間內消耗殆盡。因此，華府正加速擴充陸基長程火力，包括「泰風」(Typhon)發射系統、海馬士多管火箭(HIMARS)、反艦飛彈及極音速武器，藉由更遠距離對中國形成嚇阻。

美軍同時仰賴盟友提供基地、情報與後勤支援，日本、菲律賓、澳洲與南韓被視為關鍵戰略縱深。相較之下，中國缺乏類似的盟友網絡，其力量投射仍受限於「第一島鏈」內的地理範圍。

分析家指出，飛彈戰爭的核心不僅是數量，更在於精準度、整合能力與發射器的生存性。未來衝突中，能夠持續完成發射、轉移與再打擊的一方，將掌握陸域戰場主導權，並對太平洋戰局產生深遠影響。

