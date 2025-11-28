中國隔20年再發軍控白皮書 自稱核武發展「極為克制」

中國27日以《新時代中國軍備控制、裁軍與不擴散》為名，發布最新軍控白皮書，書中除宣稱中國在核武規模與發展方面，始終採取「極為克制」的態度，且將來也不會與任何國家進行核武軍備競賽外，同時還要求日本應徹底銷毀二戰時遺留在中國的化學武器。

外媒報導，中國時隔20年後，選在此刻發布新版軍控白皮書，時間點正值日前美國總統川普下令重啟核試驗、指控中國進行核試驗之際。

彭博社與《南華早報》指出，雖然中國白皮書中未明確提及美國，但內容即在批評川普的「金穹飛彈防禦計畫」、以及在亞太地區部署中程導彈系統的計畫，並指控美國嚴重威脅太空安全、破壞全球戰略平衡。

廣告 廣告

而在中日關係緊張之際，中國白皮書中也刻意提及日本，稱日軍二戰時期在中國大量使用化學武器，造成20多萬名中國軍民傷亡；而日方戰敗後遺留在中國的化學武器，至今也已釀成2000多人中毒傷亡，因此要求日方盡早徹底銷毀這些化學武器。

針對中國在報告中宣稱，中國是擁有核武國家中核試驗次數最少者，但根據美國倡議團體「軍備管制協會」公布1945年至2017年期間的全球核試驗統計，中國共進行45次核試驗，且多數集中在1960至1990年代；北韓、印度和巴基斯坦的核試驗次數則都比中國還少，分別為6次、3次及2次。

全球最近一次核試驗，則是由北韓在2017年時執行。

據美國《新聞週刊》報導，全球已有187個國家簽署《全面禁止核試爆條約》，其中已簽署但尚未批准的國家共有9個，包含中國、美國、俄羅斯、北韓、印度、以色列、巴基斯坦等7個擁核國，以及埃及與伊朗等簽署國。報導分析，由於主要對手美國不斷提升核武能力，預計中國也將繼續發展核武力量。

更多公視新聞網報導

才提重啟核武試驗 川普改口：與中俄推去核計畫

