中國隱形無人機「彩虹-7」傳首飛成功 可能「重塑」印太空中平衡

[Newtalk新聞] 中國媒體報導，中國航天科技集團開發的彩虹-7（CH-7）高空高速隱形無人機，近日在西北某試飛基地完成首次飛行測試，顯示這款被稱為「空中大蝙蝠」的先進平台正式進入全面驗證階段。測試驗證其飛翼隱身設計的核心技術，更凸顯其在高威脅戰場環境下的滲透與持久偵察能力，可能重塑印太地區的空中力量平衡，對美國及其盟友的防空體系構成新挑戰。

據了解，此次首飛於11月底進行，持續時間約30分鐘，涵蓋自主滑跑起飛、姿態控制及軌跡追蹤等基本性能驗證。測試結果與預期設計及模擬數據高度吻合，證實該機在大展弦比無尾飛翼布局下的穩定性。據中國航天科技集團消息，彩虹-7具備長航時、高升限及高速巡航優勢，能搭載多種高性能酬載，如可見光與紅外感測器，滿足複雜地形下的對地觀測與數據傳輸需求。後續測試將擴及飛行性能包線及酬載功能驗證，預計於2026年進入量產階段。

官媒宣稱，彩虹-7的首飛難度遠高於傳統無人機，主要源於其先進氣動布局。該機採用大展弦比飛翼外形，無垂直尾翼，系統整合複雜，增加了姿態控制與穩定性的技術門檻。與先前彩虹-3/4/5系列的常規布局不同，彩虹-7的進氣道置於機身上方，尾噴管半隱藏設計，外形光滑簡潔，類似美國B-2隱形轟炸機及RQ-180偵察無人機。開發團隊透過前緣吸波處理、機身隱形塗層及檢修口特殊封蓋，甚至螺絲細節優化，實現全向低可探測性。驗證設計方案的合理性，更為後續在惡劣環境下的高風險飛行奠基。

彩虹-7的最大亮點在於其戰場適應性，可以說是專為現代對稱戰爭量身打造。在低威脅的非對稱環境中，可執行常規巡邏；而在高對抗的對稱戰場，如印太海域，它憑藉極低雷達截面積「神出鬼沒」，提前滲透敵方空域，展開長時間搜索與監視。

依官宣公開訊息，該機機載雷達具備遠距空海監視能力，能鎖定大型水面艦艇，並透過數據鏈即時回傳目標資訊，為後方遠程導彈提供中段或末段制導。相較現代戰機，其巡航速度較緩，但續航力強勁，適合獨立部署而非伴飛僚機角色。一旦發現目標，它可在敵方未察覺下，為後續機群或地面火力指引精準打擊，大幅提升信息化作戰效能。專家指出，這類隱形無人機將滿足未來高強度衝突對高端平台的迫切需求，填補中國在深層滲透ISR（情報、監視、偵察）與精準打擊領域的空白。

彩虹-7自2018年珠海航展首度以模型亮相，2024年轉為真機展示，發展歷程僅7年即達首飛，彰顯中國航太產業的快速迭代。其潛在作戰半徑涵蓋西太平洋關鍵節點，從日本至菲律賓的軍事設施皆在威脅範圍，引發華盛頓高度關注。美國智庫分析認為，彩虹-7若配備精準導引炸彈，將成為無人隱形轟炸機的先驅，挑戰美軍F-35與B-21的空中優勢。五角大廈官員表示，將加速RQ-180的部署與盟友聯合演習，以應對此類「無人空中幽靈」的興起。隨著中美戰略競爭加劇，彩虹-7的成熟或許預示無人隱形平台將主導未來戰場，迫使全球軍事格局加速調整。

