中國難下架高市早苗 學者：日中關係無限墜

▲日本眾議院大選落幕，日本首相高市早苗所屬的自民黨獲得316席，寫下紀錄。（圖／翻攝自Youtube／自民黨）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選落幕，日本首相高市早苗所屬的自民黨獲得316席，寫下紀錄。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，從日本當前政局變化可以看出，唯有立場清晰、戰略明確的政策路線，才能同時回應選民期待，並符合國際現實，確保國家發展與生存。

國策研究院8日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，由當代日本研究學會會長王宏仁主持，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文、當代日本研究學會理事范世平、當代日本研究學會理事郭育仁、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等人參與。

一人救全黨

其中董立文在會中指出，高市早苗在大選中的壓倒性勝利，預示日本未來將走上一條「國家強大化、親美、抗中、合台」的路線，且已沒有回頭路。相較過去日本政壇長期強調的「正常國家化」，高市早苗主張的是「國家強大化」，並以此為傲，顯示其已跳脫日本政治長期以來的框架。

他形容，高市早苗幾乎以一人之力主導整個自民黨，未來自民黨勢必「高市化」，即便是在野黨，也將走向一條「沒有高市早苗的高市早苗路線」。這樣的現象，與美國政壇出現的「川普現象」高度相似，即共和黨川普化，民主黨則走向「沒有川普的川普路線」，展現出個人政治影響力擴散至整個政黨體系的趨勢。

高市早苗的百日奇蹟

高市早苗自去年10月21日就任日本首相，至今約百日。董立文指出，這短短百日內，日本政局接連出現突破性的政治變化，甚至讓政治研究者來不及推演、分析與預測，「幾乎是被高市早苗拉著跑」。

他進一步指出，過去日本曾出現經濟民族主義、體育民族主義，但始終缺乏完整且正統的國家民族主義；而高市早苗此次提出的，則是一整套完整的國家藍圖。其核心主張包括推動修憲、檢討非核三原則、建立完整的國防體制、國家情報體系，以及強化國家韌性，顯示日本未來將朝向一個「完全不一樣的國家」發展。

習近平的「戰略誤判」

談及日中關係，董立文回顧指出，早在高市早苗競選期間，中國官方媒體與學者已將其定調為「最不受中國歡迎的日本右翼政治人物」。其中，中國知名評論人士胡錫進曾形容，高市早苗幾乎「集所有中國討厭的日本政治人物特質於一身」，但當時中方仍認為其不可能像前首相安倍晉三般放手施政，必須「走鋼絲」，執政穩定性也存在高度不確定性。

董立文分析，中共對外政策一向遵循「實力對比原則」，若政權不穩，中共便不會視對方為真正對手。因此，高市早苗上台後，中方即設定在兩年內「癱瘓、下架」其政權的政策目標。相較過去主張對中和緩、平衡的石破茂路線，中共尚且不予重視，更遑論當時身處「雙少數」處境的高市早苗，既是自民黨內少數派，自民黨在國會中亦屬相對少數。

他指出，這樣的情況與台灣總統賴清德所面臨的結構相似，在中共眼中，正是可以打壓的對象。去年11月17日，高市早苗在國會公開表示「台灣有事，就是日本有事」後，中共隨即展開一連串複合式攻擊，其手段幾乎複製台灣過去數年所承受的壓力。

不過董立文強調，中共的真正目的並非迫使高市早苗收回發言，而是透過「國際孤立日本」與「國內孤立高市早苗」的雙重策略，達成將其下架的目標，並進一步威懾日本政壇，讓未來無人敢再走同樣路線。

不過就在大約一個月之後，北京方面意識到該策略不僅未奏效，反而產生反效果。董立文指出，高市早苗不僅未被國際孤立，反而展現靈活的外交手腕，為日本開拓新的國際空間；在國內，其支持度持續攀升，甚至成為日本的「國民偶像」。

展望未來：日中關係「向下墜落無下限」

展望未來，董立文直言，日本社會追求國家強大、繁榮與尊嚴的決心，不會被外部壓力凍結。選舉大勝將促使高市早苗政府加快修憲與改革腳步。高市早苗在勝選後受訪時也直言，「修憲改革應該迅速進行」。

在此基礎上，董立文重申，未來日中關係「向上有頂、向下無底」，改善空間有限，但惡化可能性卻不存在下限。不過，他也不認為日中之間會爆發第三次戰爭，更可能走向一條長期「冷對抗」的道路。他最後總結道：「日本走不了回頭路，習近平也走不了回頭路。」

