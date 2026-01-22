中國雷射武器出現戰場引發援俄疑慮! 專家急澄清：應為二手市場流通現貨

近期一段俄軍使用雷射武器擊落烏軍無人機的影片在網路上瘋傳，網友認為該款雷射武器可能是中國製造的「沉默獵手」，相關猜測也引發中國向俄羅斯提供武器援助的質疑。 圖：翻攝自 騰訊網 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今將滿四年，雙方目前仍持續在前線地區激烈交戰，兩國間的對立情緒也持續升溫。近期有消息稱，俄軍已經開始在前線使用中國製造的「雷射武器」，試圖以低成本的方式應對烏軍的無人機攻擊。針對中國疑似向俄羅斯出口武器的指控，有中國專家緊急進行澄清，認為相關武器的流通應與「國際二手市場」有關。

《騰訊網》軍事專欄作者「矚望雲霄」指出，一段俄軍士兵使用雷射武器擊落烏軍無人機的影片近期在各社群平台上瘋狂流傳，相關影片也引發世界各地網友的廣泛關注。最終，該款武器被發現是中國製造的「沉默獵手」，俄軍使用中國製武器的行為也再次激起了「中國向俄羅斯出口武器」的懷疑聲浪。

中國沉默獵手雷射武器。 圖 : 翻攝自新浪網

「矚望雲霄」表示，「沉默獵手」是一款由中國保利集團有限公司研發並出口的車載光定向能量武器，自 2016 年起開始在解放軍空軍服役，並於 2022 年出口給沙烏地阿拉伯，被用於打擊葉門胡塞武裝發射的 FPV 無人機。「矚望雲霄」稱，「沉默獵手」的標準輸出功率為 30 千瓦，可在約 800 公尺的距離外輕鬆燒穿 5 層 2 公分厚的鋼板，是專門用於對付低空、低速小型無人機的「高科技光劍」。

針對中國可能向俄羅斯出口武器的指控，「矚望雲霄」回應強調，目前中國仍持續秉持著不向俄烏雙方出口致命武器以及高性能無人機、防務器材的原則，「直接向莫斯科發送『沉默獵手』這種具備實戰能力的定向能武器，將可能產生無法想像的政治風險與外交代價」，堅決否定中國暗中向俄羅斯援助武器的可能性。

「矚望雲霄」認為，「沉默獵手」出現在俄羅斯的真正原因，與其身為成熟外貿產品的身分有關。「矚望雲霄」稱，除了已將「沉默獵手」投入實用的沙烏地阿拉伯外，伊朗也曾公開進口該武器，推測俄羅斯可能透過伊朗的採購渠道，或是更為複雜的國際防務商品貿易市場，獲取了中國向海外流通的現貨。

中國神農盾系列雷射武器也出現在俄烏戰場。 圖 : 翻攝自中國軍網

「矚望雲霄」強調，比起關注「沉默獵手」的來源，外界應該更在意該武器在烏克蘭戰場上取得的實戰成果，「這種低成本、高效率的能量武器，可能已經在世界各國的眼皮底下，悄悄改寫了現代防空的規則」。

「矚望雲霄」表示，在應對烏軍密集的無人機攻勢時，俄軍過去僅能透過價值數百萬美元的防空武器進行防禦，被迫陷入「不對稱作戰」的消耗之中。就在此時，雷射武器在烏克蘭戰場上的應用，大幅降低了俄軍防禦無人機攻擊的成本，「是俄軍在拼命尋找低成本對抗方案後取得的重大成果」。

