中國雷達又聾又瞎？ 王定宇：委內瑞拉案例 對台海具實質嚇阻

[Newtalk新聞] 在美國對委內瑞拉採取軍事行動後，外界關注其對台海安全的啟示。民進黨立委王定宇今（7）日指出，外界不應低估中國解放軍的軍事能力，中國每年投入高達8兆規模的資源在國防建設，軍事實力確實持續提升；然而，真正的關鍵不在於武器數量，而在於戰場透明度與系統抗干擾能力。

民進黨立委王定宇、軍事專家蘇紫雲今日接受Yahoo《齊有此理》主持人王時齊專訪。

王定宇表示，現代戰爭在衝突發生前，雙方就會大量蒐集彼此的電子與作戰參數，力求達成「戰場透明度」。一旦做到「你對我越透明、我對你越不透明」，作戰就如同「開外掛」，勝負幾乎已分。中國當然也在蒐集他國參數，但此次委內瑞拉案例顯示，其防空體系存在根本性弱點。

他以委內瑞拉為例說明，防空真正的核心不是飛彈本身，而是「感知系統」。委內瑞拉防空體系的中樞，主要由中國製JY-27米波雷達與JYL-1預警雷達構成，號稱可偵測F-22、F-35等匿蹤戰機；搭配俄製S-300VM、山毛櫸（Buk）與 Pantsir等多層防空飛彈，理論上可形成從遠程到近程的完整防空網。

但王定宇直言，委內瑞拉最大的問題在於「過度相信中國的誇大宣傳」。他指出，看得到目標不代表鎖得住、更不代表打得到。米波雷達雖可在遠距離偵測匿蹤目標，卻難以直接提供精準鎖定；真正的關鍵，在於戰時能否在強烈電子干擾下維持作戰效能。

王定宇進一步指出，從俄烏戰爭、喬治亞戰爭、敘利亞戰事、伊朗核設施遭襲，到這次委內瑞拉案例，中國與俄系防空系統的抗干擾能力，從實際表現來看幾乎為「零」。整個防空體系在衝突初期即全面癱瘓，不僅未能發射飛彈，連防空火炮都來不及運作，形同「又聾又瞎」。

他強調，這樣的結果對台海具有重要嚇阻意涵。中國部分學者已坦言相關能力不足，而這些長期被用來威脅台灣的雷達與系統，實際上在委內瑞拉戰場上完全失效。王定宇指出，當中國在台海部署相同或類似裝備時，是否也將面臨同樣的風險，正是對潛在侵略行動最直接的警示與嚇阻。

