中國電動大巴搶佔歐洲市場 數據安全存爭議

（德國之聲中文網）在歐洲一些城市的市內交通中，人們將看到越來越多的中國制造的公交車。隨著歐洲公交向新能源車轉型，中國電動大巴憑借低廉價格和可靠品質贏得了客戶的青睞。

德國博滕沙因旅游公司總經理霍斯特·博滕沙因（Horst Bottenschein）在接受日經新聞采訪時稱，比亞迪客車具有價格優勢，比歐洲車型“便宜得多”。而且其電池的性能也更可靠。

其他運營商也表示，比亞迪大巴比曼恩（MAN）或戴姆勒大巴便宜約10萬歐元，後者的售價通常在60萬歐元左右。萊茵蘭-普法爾茨州一家運輸公司的經理表示，宇通客車的測試非常成功。這家中國公司很有可能在即將到來的招標中勝出。

咨詢公司麥肯錫的一份報告稱，2024年，中國制造的零排放公交車在歐洲的市場份額就已達到21%。比亞迪和宇通佔據了大部分銷量。中國大巴的品牌認知度也很高：半數運營商都熟悉知名的中國公交車品牌。

德國公交公司必須盡快完成車隊更新換代，因為從2030年起，除少數例外情況外，柴油公交車將不再被允許在城市運營。

去年12月，在德國鐵路公司（DB）宣布的一筆巴士訂單中，包括向比亞迪訂購約200輛電動城際巴士，這些車將在比亞迪位於匈牙利的工廠生產。據德國《明鏡周刊》報道，德鐵在2021年首次向比亞迪訂購電動巴士。德媒《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）報道稱，德鐵這次選擇比亞迪的原因是價格實惠（“最優報價”）。

但這一決定引發對安全風險的擔憂，包括財長克林拜爾在內的多位德國政界人士對此表示了批評。他們強調，必須確保關鍵交通基礎設施的安全，確保巴士無法被遠程操縱。此前，挪威的主要交通運營商Ruter對中國巴士安全性進行測試，發現宇通的車輛可以被遠程操控，並將數據傳輸到中國，因此理論上存在被 “一鍵停駛”的風險。

盡管如此，中國制造商在比利時和奧地利也在迅速佔據市場。比利時運輸公司De Lijn已向比亞迪訂購了500輛大巴。奧地利薩爾茨堡的公交運營商Albus選擇從宇通采購34輛電動巴士。

據比亞迪公司稱，該公司的巴士已在歐洲20個國家和100個主要城市運營。

除電動大巴外，兩家中國電動商用車制造商也宣布了在歐洲開展業務的計劃：中國電動卡車制造商風路仕（Windrose）計劃從中國進口卡車零部件，在比利時安特衛普進行本地組裝。組裝好的車輛將出口到其他歐洲市場。而汽車制造商奇瑞（Chery）則計劃在利物浦設立其商用車部門的歐洲總部。該公司計劃將利物浦總部的主要業務集中在研發方面。奇瑞在德國勞恩海姆（Raunheim）已經擁有一個研發中心，該中心的面積將從約1100平方米大幅擴建至2000平方米以上。

