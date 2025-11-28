中國電動車內捲反轉走下坡！謝金河：理想不理想，蔚來找未來
[Newtalk新聞] 中國電動車市場內捲嚴重，各大車廠陷入削價競爭的惡性循環中，幾乎沒有獲利。財信傳媒董事長謝金河指出，2025年的季報大致揭露完畢，中國主要電動車廠只剩下比亞廸賺錢，但淨利銳減；原來有獲利的理想汽車也出現虧損，交車的量也開始出現衰退，中國電動車看起來是從盛極的時代開始反轉走下坡。
謝金河指出，先從比亞迪看起，第三季營收1950億人民幣，年減3.05%，淨利78.2億人民幣，衰退32.6%，前三季營收5663億人民幣，仍然成長12.7%，不過淨利233億人民幣，年減7.55%，這個現象可以看出比亞廸經歷的飛躍成長年代已經告一段落。
他細數，去年有賺錢的理想，第三季新能源汽車賣出93200輛，衰退39%，第三季營收273.6億人民幣，衰退36%，虧損3.6億人民幣，毛利率再降5.4%到15.5%。另外兩家，今年動作很大的小鵬，第三季虧損3.8億人民幣。蔚來虧37億人民幣。只有異軍突起的小米公布第三季電動車賣出10.88萬輛，年增36.8%，平均單價是25.37萬人民幣，相較比亞迪平均10萬人民幣以下，小米正朝高質化的電動車挺進。
謝金河提到，中國的電動車席捲全世界，已造成歐洲汽車業的壓力，保時捷第三季純利衰退99%，連特斯拉也宣布10月中國市場銷售銳減63.5%。中國汽車業的內捲，除了捲產業，也捲別的國家。
今年巴菲特出清比亞迪股票，比亞迪一拆三，仍從135.6跌到92.15港元。今年香港股市表現不錯，但新能源汽車板塊都逆向下跌。這也代表中國把國家補貼從房地產，新能源汽車，移向AI，半導體及人形機器人產業後，電動車慢慢進入辛苦調整的時代！
中國去年生產逾2000萬輛汽車，銷售1300萬輛，產能利用率僅六成，全球都陷入中國內捲壓力。這次財報揭露，他們給出的期待是，理想不理想，蔚來找未來。
