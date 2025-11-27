中國電動車捲到出事了！​謝金河揭財報「只剩這車廠有賺錢」：盛極反轉時刻

中國電動車產業競爭激烈，嚴重的內捲讓各大車廠陷入削價競爭的惡性循環中，導致幾乎沒有利潤。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書分析，這是中國電動車的「盛極反轉時刻」，中國把國家補貼從新能源汽車移向AI等產業後，電動車慢慢進入辛苦調整的時代。​



謝金河表示，2025年的季報大致揭露完畢，中國主要電動車廠只剩下比亞迪賺錢，原來有獲利的理想也出現虧損，交車量也開始出現衰退，看起來是從盛極的時代開始走下坡。

謝金河指出，先從比亞迪看起，第3季營收1950億人民幣、年減3.05%，淨利78.2億人民幣、衰退32.6%；前3季營收5663億人民幣，仍然成長12.7%，不過前3季淨利233億人民幣，年減7.55%，這個現象可以看出，比亞迪經歷的飛躍成長年代已經告一段落。

謝金河續指，去年有賺錢的理想汽車，第3季新能源汽車賣出9萬3200輛，衰退39%；第3季營收273.6億人民幣、衰退36%，虧損3.6億人民幣，毛利率再降5.4%到15.5%。

謝金河提到，另外兩家，今年動作很大的小鵬第3季虧損3.8億人民幣、蔚來虧37億人民幣；只有異軍突起的小米，公布第3季電動車賣出10.88萬輛、年增36.8%，平均單價是25.37萬人民幣，相較於比亞迪平均10萬人民幣以下，小米正朝高質化的電動車挺進。



謝金河說，中國的電動車席捲全世界，已造成歐洲汽車業的壓力，保時捷第3季純利衰退99%，連特斯拉也宣布10月中國市場銷售銳減63.5%。中國汽車業的內捲，除了捲產業，也捲別的國家。



謝金河分析，今年巴菲特出清比亞迪股票，比亞迪一拆三，仍從135.6跌到92.15港元。今年香港股市表現不錯，但新能源汽車板塊都逆向下跌，這也代表中國把國家補貼從房地產與新能源汽車，移向AI、半導體及人形機器人產業後，電動車慢慢進入辛苦調整的時代。

