中國電動車自燃爆炸！43秒影片曝…網酸：有自爆模式？

中國新能源車安全問題再度引發關注，一輛停放在停車格內的飛凡ER6電動車，突然冒煙並在短時間內爆炸起火，幸無人員傷亡，但過程非常驚險，引發網友關注。這起事件也讓人聯想到之前中國理想汽車2024款在行駛途中發生莫名自燃的情況，電動車的安全性再度成為焦點。





中國電動車再傳危機！停車格內自燃爆炸43秒影片曝光…網酸：難道是自爆模式

有網友發現車輛在冒煙，剛開始只有白煙緩緩冒出，但很快便轉成濃濃黑煙。（圖／翻攝自微博）

據《新浪新能源》報導，事發當時，該輛車靜靜停放在社區停車格內，一名鄰居首先發現車輛冒煙，於是拿起手機拍攝。影片中可見，最初白煙緩緩冒出，鄰居妻子一度懷疑丈夫看錯，但白煙很快變很多，並轉為濃黑煙，整個過程不到一分鐘。沒想到不到30秒後，汽車底盤突然炸出火焰，猛烈燃燒，鄰居擔心電動車電池起火可能釋放有毒煙霧，立刻關閉窗戶並遠離現場。

沒想到短短30秒內，車輛突炸出火花，燒起熊熊大火，嚇得網友立刻關閉窗戶並遠離現場。（圖／翻攝自微博）

報導指出，飛凡ER6目前已經停產，對於這次起火事件，廠方尚未公開回應。業界人士提醒，電動車電池在長期使用或停放時仍存在熱失控風險，車主應注意停車環境與定期檢查電池狀態。影片曝光後，網友紛紛留言「這難道是自爆模式」、「這就是國產貨」、「不定時炸彈」。

