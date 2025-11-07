中國電動車進攻巴西逾8成市佔 「奴工」般環境惹爭議
中國大陸的電動車大舉出海，攻佔南美洲巴西，已經在巴西電動車的市佔率超過8成。主要因為巴西市「新興市場」，也是整個美洲第二大的經濟體，僅次於美國。而中國電動車除了低價搶市，還收購美國汽車關閉的工廠，在地生產電動車。但是也造成排擠巴西本土就業，以及「奴隸」般的惡劣工作環境，引發爭議。
中國電動車大舉進軍巴西市場，已佔據超過8成的市場份額，成為南美最大汽車市場的主要玩家。這波攻勢主要仰賴低價策略，如比亞迪「海豚迷你」車款僅售2.2萬美元，比美國通用汽車便宜車型更低7000多美元。
中國車廠不僅低價競爭，還積極收購美國汽車品牌關閉的工廠，如比亞迪收購福特廠房，長城汽車接手賓士工廠。然而，這種擴張也帶來勞工權益爭議，包括排擠當地就業機會，以及被揭露的惡劣工作環境，引發巴西政府關注與應對措施。
中國大陸電動車製造商正迅速佔領巴西街頭，超過8成的電動車都來自中國品牌。巴西電動車車主表示，街上能看到許多比亞迪等中國品牌的車輛，主要是因為價格因素吸引消費者。比亞迪在巴西銷售的「海豚迷你」車款售價約12萬巴西里拉，相當於2.2萬美元，比美國通用汽車最便宜的車型還低7000多美元。
CSIS中國商業研究部副主任Ilaria Mazzocco表示，中國電動車製造商承受著尋找新客戶與新市場的巨大壓力，因此正大規模進軍海外市場。巴西作為全球第六大汽車市場、南美最大的汽車市場，同時是整個美洲第二大經濟體，又與中國同屬金磚聯盟，自然成為中國汽車製造商的重要目標。
CNBC汽車產業記者Phil LeBeau指出，中國電動車產業出現供給過剩的情況，他們需要找地方銷售這些車輛，所以擴展到了「世界其他地區」。統計顯示，去年巴西從中國進口13萬8000輛電動車與油電混合車，比前一年增加近10萬輛。
當美國汽車製造商為保護北美市場而放棄南美時，中國車廠抓住了機會。2021年1月，福特宣布重組南美業務，關閉巴西一間製造工廠，這座工廠後來被比亞迪收購。這座工廠佔地460萬平方公尺，相當於645個足球場大小，是拉丁美洲最大的電動車工廠之一，比亞迪表示每年將生產30萬輛汽車。
同樣地，長城汽車也收購了賓士關閉的工廠。今年上半年，長城汽車在巴西銷售近1.6萬輛，年增幅近2成。Ilaria Mazzocco解釋，巴西是拉丁美洲最大的汽車市場，如果想在巴西銷售，就有強烈的誘因在當地生產。目前在巴西至少有5個中國汽車品牌，包括比亞迪、長城汽車、奇瑞、極氪與廣汽。
然而，中國車廠的迅速擴張對巴西就業市場帶來負面影響。ABC金屬工人工會執行董事Wellington Damasceno表示，大量中國車輛湧入可能威脅巴西的工作機會與生產。更令人擔憂的是勞工權益問題。去年，比亞迪興建中的工廠被揭露存在惡劣的勞動環境，163名工人的宿舍全是上下舖，16個人擠一間，31個人共用1間廁所，還經常被罰款、苛扣薪資。事發後，比亞迪與建商中止了合約。Ilaria Mazzocco表示，比亞迪在工廠建設過程中帶來中國工人，巴西警方發現這些工人遭受不公平待遇且未符合勞動標準，引發重大爭議。目前，巴西檢察官對比亞迪的訴訟仍在進行中。
巴西政府也將取消進口電動車零關稅政策。Ilaria Mazzocco提到，這些關稅正在逐步恢復，按照時間表到2026年將達到35%，這是因為國內企業抱怨構成不公平競爭。
同時，美國品牌正重返巴西，通用汽車宣布將在巴西新投資14億美元。Phil LeBeau指出，雖然單一小市場本身影響有限，但當把智利、阿根廷、澳洲、以色列與南非等市場加起來，中國車廠的市場佔有率將逐步成長。南美洲的巴西電動車市場，已成為美中角力的重要戰場。
