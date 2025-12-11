中國電商出海踢鐵板！Temu疑收北京補貼 歐盟登門突襲檢查

中國電商App拼多多海外版「Temu」。路透社



中國電商巨頭拓展海外市場頻踢鐵板，路透社週三（12/10）引述知情人士透露，拼多多控股旗下線上零售商Temu位於愛爾蘭都柏林的歐洲總部，上週已遭歐盟監管部門突襲檢查，原因是擔心該公司可能得到來自中國政府的補貼。

歐盟執委會（European Commission）發言人證實，執委會依據《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation, FSR），對一間在歐盟從事電子商務的公司發動突襲檢查，但沒有透露該公司的名稱與搜查地點。Temu未立即回應評論請求。

廣告 廣告

所謂《外國補貼條例》，旨在打擊針對企業的不公平外國補助，目標是遏制獲得政府補貼的非歐盟企業競爭。歐盟執委會可對違規企業處以最高相當於其年度總營業額10%的罰款。

此次突襲檢查正值歐盟內部對中國廉價進口商品的擔憂加劇之際。由於歐盟對價值低於150歐元的包裹免徵關稅，導致低價電商貨品大量湧入歐盟市場，歐洲零售商稱，此舉使Temu和Shein等平台獲得不公平優勢。歐盟執委會預計將於明年底前取消該關稅豁免。

Temu以超低價格販售智慧型手機、羽絨被套、緊身褲等各類商品著名。根據該公司最新透明度報告顯示，儘管Temu在2023年4月才進軍歐洲市場，但目前其在歐盟的月均用戶數已達約1.16億，迫使競爭對手亞馬遜（Amazon.com Inc.）推出平價購物平台Haul應戰。

路透社指出，歐盟監管部門通常會在掌握違規證據後才展開突襲檢查，而這些證據可能來自外部舉報或自主調查。企業可透過讓步或配合調查來換取減輕罰款。

這並不是Temu首次與歐盟發生摩擦。歐盟執委會去年依據《數位服務法》（Digital Services Act）對Temu展開調查，並在7月公布初步調查結果，指Temu未能充分防止非法商品透過其平台銷售。

外國補貼可能採取零利率貸款及其他低於成本的融資、稅收減免或優惠稅收待遇等形式進行。

中國貿易順差於11月首度突破1兆美元，關稅壓力促使製造商將更多商品轉向非美國市場，帶動中國對歐洲、澳洲及東南亞的出口激增。

更多太報報導

傷害智財權！中國電商Shein與Temu假貨多 美參議員籲政府調查

提早2年！歐盟擬2026開徵包裹處理費 德財長：不想要中國垃圾湧入

力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內