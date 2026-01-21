中國電商拼多多遭稅務機關罰45萬 員工曾與監管衝突

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國國家稅務總局上海市長寧區稅務局今天對電商平台巨頭「拼多多」罰款人民幣10萬元（約新台幣45萬元）。拼多多員工去年底曾傳出與監管人員肢體衝突。

新華社21日報導，上海尋夢信息技術有限公司（「拼多多」平台經營者）因未按照中國「互聯網平台企業涉稅信息報送規定」的要求報送涉稅資訊，被稅務機關責令限期改正。

據報導，拼多多所屬公司雖已進行整改但未在規定期限內完成，中國國家稅務總局上海市長寧區稅務局依法依規對「拼多多」作出罰款10萬元的處罰決定。

報導說，「互聯網平台企業涉稅信息報送規定」在2025年發布實施，「拼多多」未按照要求報送2025年第3季平台內經營者和從業人員涉稅資訊。稅務機關在同年11月對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。

外媒報導，2025年12月，拼多多員工與中國政府官員至少發生兩次衝突；當時，中國國家市場監督管理總局官員正在調查手拼多多平台是否涉嫌虛假送貨。衝突發生後，警方逮捕多名公司員工。

彭博昨天再次報導，中國政府擴大對拼多多的調查。由國家市場監督管理總局和國家稅務總局等機構監管人員組成的特別調查小組，最近數週派出逾100名調查人員到上海總部進行了大規模現場檢查，調查範圍包括欺詐性交付及稅務問題等。（編輯：邱國強）1150121