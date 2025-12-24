中國電商擴張藏風險 美方顧問點名淘寶危害

▲現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特．歐布萊恩（Robert C. O’Brien）在社群平台X發文。（圖／擷取自ｘ）

[NOWnews今日新聞] 中國電商平台近年積極拓展海外市場，在多國引發監管與安全層面的討論。

美國前國家安全顧問、現任「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特．歐布萊恩（Robert C. O’Brien）24日在社群平台X發文，提及淘寶等中國電商試圖提升在台灣市場的影響力，並對相關動向表達關切。

歐布萊恩在貼文中指出，「與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台，並不只是商業行為者，而是國家影響力的工具。」罕見的將中國電商從經濟與商業傾銷議題提升到國家安全層次。他認為淘寶等平台的擴張，可能伴隨對台灣資安與影響作戰層面的風險。

廣告 廣告

歐布萊恩也回顧，川普政府任內曾因中國不公平貿易作法，對中國跨境電商採取行動，包括封堵長期被利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，以降低對開放市場造成的影響。

隨著這些平台持續擴大海外布局，這類作法也成為國際關注的背景因素之一。

放眼國際，各國已陸續因應中國電商的快速成長，調整既有監管作法。

歐盟已決定自2026年7月起，對價值低於150歐元的小額包裹加徵固定費用；印度則基於國家安全考量，大規模封禁中國系應用程式。

在歐洲與東南亞地區，法國政府近期因Shein等平台涉及違規商品問題，向法院提出限制其網站運作的要求；印尼政府也要求Apple、Google等平台限制Temu上架與流通，以避免對當地中小企業與市場秩序造成衝擊。

在台灣，除了市場競爭與貿易議題外，中國跨境電商平台在服務規範中，納入中國《反分裂國家法》等相關法律內容，並在營運過程中蒐集用戶的實名資料、消費紀錄與互動資訊，對台灣消費者的安全尤其不利。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩過去曾在川普政府時期擔任國安顧問，參與多項對中政策與印太戰略相關討論，目前以顧問身分持續關注國際經貿與安全議題；他此次發言，反映美國政策圈對中國電商跨境發展所帶來複合風險的觀察。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

平安夜不平安！北市民權東路頂加火警 2行動不便長輩成焦屍

美國聖誕行情會來嗎？美股主要股指開平盤 平安夜將提早休市

Energy阿弟和丁噹牽手唱〈可以是朋友〉！陪粉絲過浪漫聖誕節