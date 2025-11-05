中國電商未落地納管 經長：不會讓淘寶來台經營電商

（中央社記者曾智怡台北5日電）立委關切中國電商淘寶、拼多多應在台灣落地納管。經濟部長龔明鑫今天強調，不會讓其來台經營電商；經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。

龔明鑫日前表示，中資來台營業管制是以「行業別」為基準，目前沒有「電商」這個行業別。由於電商會涉及廣告行為，但台灣禁止中資從事廣告業，因此落地納管牽涉陸委會、數發部等主管機關，須由政院召開跨部會議討論。

立法院今天審查公司法、商業登記法、能源管理法修正草案，民進黨立委邱議瑩質詢指出，淘寶明確是中資，但在台灣是用港資設立台灣分公司；現在無論日本、韓國及歐洲早就要求跨境電商設立法人，台灣卻無，應如何管理。

龔明鑫表示，「現在態度是，不會讓淘寶來台經營電商」，只能做傳單傳送，不能透過媒體做廣告，並無實質營業，但遭邱議瑩批評鄉愿，因實際上民眾都可直接上網購買，並提及拼多多也遇到一樣問題。龔明鑫解釋，經濟部管理的部分是中資能不能在台灣落地，電商管理由數發部主管。

商業發展署署長蘇文玲說明，香港淘寶只有核准廣告傳單分售，而台灣民眾都是直接去中國淘寶購物網購買商品，這部分須與數發部討論如何管理跨境電商，經濟部也須進一步調查台灣淘寶是否超出核可經營範圍。

經濟部稍晚補充，行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

經濟部表示，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「大陸地區人民來台投資許可辦法」規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，台灣並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部指出，淘寶公司曾於107年依前述法規，經核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等2項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。（編輯：張良知）1141105