中國電商未落地納管 財部：因法規而未完成

（中央社記者呂晏慈台北7日電）淘寶、拼多多等中國網路電商未在台灣落地納管，引發立委關注。財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時說，莊翠雲落地須經過經濟部審核，有些已經落地，包括蝦皮、酷澎等，但仍有部分因法規未落地。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

民進黨立委吳秉叡質詢時關注境外電商落地情形。莊翠雲解釋，境外電商落地要經過經濟部審核，目前包括蝦皮、酷澎等部分電商已落地，但仍有部分因法規尚未完成落地登記。

吳秉叡進一步詢問中國電商落地情形，他指出，不應因「鴕鳥心態」不贊成讓中國電商來台灣，就不讓它落地，因為消費者依然會消費，不落地反而使其成本減輕、所負責任減少，是對台灣消費者的傷害及對業者的不公平。

莊翠雲表示，目前正在檢討相關作業程序，對於電商平台的管理，數發部也在精進；至於小額包裹免稅，現行海外網購小額包裹新台幣2000元以下免稅、每半年限6次。面對近來各國針對中國包裹陸續「出招」，如美國取消對中國小額包裹關稅豁免等，她說，須跨部會討論。（編輯：張良知）1150107