中國電商淘寶、拼多多未納管？ 經濟部：未核准落地經營

即時中心／温芸萱報導

經濟部今（5）日針對淘寶、拼多多等境外電商產品進口管理發出聲明。經濟部，首先，行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商，加強邊境關務、數位電商及物流管理。其次，我國依法未開放中國電商落地經營，淘寶、拼多多均未取得相關許可。最後，淘寶曾於2018年在台設分公司，但僅限幣別轉換與資料維護等業務，經濟部未核准經營電商平台，實際上亦未落地經營。

針對近期外界關切淘寶、拼多多等境外電商產品進口應予納管一事，經濟部今（5）日發出三大聲明。

首先，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理，包含數位發展部、財政部及交通部等，針對邊境關務管控、數位電商管理，以及郵件、物流等面向提出強化措施，以保障消費者權益及維護國內市場秩序。

其次，經濟部強調，我國依法未開放中國電商落地經營。依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來台投資許可辦法》，大陸地區業者若欲在台投資或經營，須事先申請主管機關許可；陸委會日前也已明確說明，淘寶、拼多多等中國電商平台目前均未取得相關許可。

最後，經濟部指出，淘寶曾於2018年核准設立分公司，登記業務項目為「電子資訊供應服務業」及「廣告傳單分送業」，僅負責幣別轉換及資料維護等作業，並未獲准在台經營電子商務平台，因此依法不得落地經營，實際上亦未在台設點或開展電商業務。

