中國電商無法落地課稅 形成不公平競爭 財長說了這原因

財政部長莊翠雲表示，中國電商礙於法規暫時無法落地。資料照，廖瑞祥攝



民進黨立委吳秉叡今（7）日關切對中國進口小額包裹管理及中國電商落地監管的進度。財政部長莊翠雲表示，對於2,000元以下小額包裹已有半年不逾6次的限制，至於中國電商則礙於現行法規限制，暫時無法落地監管。

立法院財委會今天邀請財政部、金管會、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

吳秉叡表示，近來包括歐洲、美國都對中國進口包裹管制出招，那中國電商在台灣落地了沒？

對此，莊翠雲回應表示，境外電商若要落地受監管，要先經過經濟部審核通過，目前部分電商已經落地，例如蝦皮、酷澎；但部分電商因受審核法規限制，沒有完成落地登記。

廣告 廣告

吳秉叡說，行政院長卓榮泰在總質詢時已答應他，要求中國電商在台灣落地，如今卻因法規限制而未敦促中國電商落地，這是駝鳥心態；若不贊成中國電商落地，讓中國電商成本減輕、責任減少，是對台灣消費者的傷害，也對已落地增加成本的業者形成不公平競爭。他質問，難道要他每次總質詢都要講一次嗎？

吳秉叡又關切，包括美國、澳洲都開始對中國大量進口的小額包裹進行管制。雖然我國財政部已限制每半年只允許2,000元以下的小額包裹通過6次，但具體進口包裹的金額是多少，實務上無法查驗，業者也可能高價低報，除非我國政府有辦法追蹤其金流。

對此，莊翠雲表示，有關電商平台管理，數位部也在精進中，財政部會持續進行跨部會討論。

據經濟部日前說明，依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在臺從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。經濟部也援引陸委會說明表示，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

淘寶目前已在台灣設立「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，當初核准的業務項目限於「廣告傳單分送業」及「電子資訊供應服務業」，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業，未核准其在台經營電子商務平台。

更多太報報導

【風電露曙光3-3】「有能力的都蓋了」浮式風電、3-3期何時選商？能源署回應了

【風電露曙光3-2】風向變了！業界洗牌重組 離岸風電能逆風高飛？

2026再生能源躉購費率正式公告 地熱維持階梯電價 光電全年不降價