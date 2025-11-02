中國電商SHEIN將進駐法百貨 先被舉報「販售性愛兒童玩偶」

【劉育良／綜合報導】中國快時尚電商平台SHEIN即將進駐法國巴黎BHV百貨，開設全球首家實體店，想不到竟被法國消費者權益保護機構舉報，其網站販售「外形酷似兒童的性愛玩偶」。

據英國《BBC》報導，法國競爭、消費暨不當商業行為管制總署（DGCCRF），已向法國檢方及網路監管單位通報，SHEIN販售的兒童外形玩偶，根據其描述與分類，「令人難以置疑其內容涉及兒童色情性質」。

SHEIN則回應表示，「我們一發現這些嚴重問題，就立即將相關產品下架了」，現在正在調查相關商品是如何繞過審核機制上架的，也在全面檢查並移除第三方供應商可能在平台上架類似商品。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

護理師女神魂斷大馬 遭爆去當伴遊！雪碧怒嗆：嘴吃到屎嗎

獨家｜坣娜59歲病逝 康康慟揭她暖舉：不因長得漂亮就看不起我

粿粿出軌王子「超扯訪談」影片曝！陸網友驚：還以為他倆才是夫妻

