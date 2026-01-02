中國電影業勢不可擋！2025全球票房前兩名都靠大陸市場
2025年全球票房最高的兩部電影之間有一個至關重要的共同點：除了都是續集外，更重要的是，它們的票房成功有很大程度上都必須歸功中國大陸。一部是大陸國產動畫電影《哪吒2》，另一部則是好萊塢電影《動物方城市2》（Zootopia 2）。
這兩部電影預示著一個市場和電影公司都還在消化的轉變。大陸電影市場已強大到足以幾乎憑一己之力打造出一部全球票房冠軍，也可以決定好萊塢電影的票房成功程度是否寫入史冊。同時也愈來愈明顯的是，大陸已不再像過去那樣需要好萊塢。
MarketWatch報導，去年票房最令人震驚的電影莫過於《哪吒2》。據Box Office Mojo數據，該片光是大陸票房就超越18億美元，光這數字就已經是全球票房冠軍。這個結果在十年前是無法想像的。
這不僅是一次商業上的勝利，也是產業規模的展現。大陸證明自己有能力在不依賴北美或歐洲下，打造出一部全球票房冠軍電影。對習慣看到好萊塢電影佔據全球排行榜的全球投資者而言，這是一個值得注意的結構性變化。
如果《哪吒2》展現的是大陸日益增強的自產自銷能力，那麼《動物方城市2》所展現的則是另一面。這部迪士尼動畫電影續集的大陸票房超過5億美元，占其全球總票房的將近一半。如果沒有大陸市場，《動物方城市2》仍會是一部成功的電影，但有了大陸市場，它就成為一部全球指標性的賣座影片。
前駐大陸電影業主管芬頓（Chris Fenton）表示，這凸顯出一個關鍵的細微差別，對好萊塢而言，大陸過去是一個成長市場，但現在更像是守門人，能決定一部電影是否成為真正的全球現象級影片。
其他更多數據也佐證了這個解讀。官方數據顯示，大陸2025年電影票房強勁反彈，總票房達到人民幣500億元（70億美元），其中大陸國產片占了總票房的八成以上。相較下，好萊塢電影的市場占比近年來已萎縮至個位數。
不過，即使美國電影公司在大陸取得了成功，其財務收益仍然有限。大陸長年來的分潤制度，使外國製片方只能獲得約25%票房收入，遠低於在其他大多數市場獲得的比例。這使大陸成為一個影響力大但利潤率低的市場，雖然可提升全球聲望，但不一定能改變電影公司的資產負債表。對投資人和業界主管而言，這意味著大陸是一個重要但難以捉摸的市場。
