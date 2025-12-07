中國電影《芳華》解析影片爆紅！掀起文革反思 吸引3700萬點閱「被下架」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日一名中國部落客在影片網站發表對2017年電影《芳華》的影評賞析，內容談及文革時代和對現今中國體制的反思，引發網友討論，總觀看數高達3700多萬，影片卻在5日被迫下架。

《芳華》改編自曾是解放軍舞蹈演員的小說家嚴歌苓同名作品，講述1970年代文革時期文工團青年與草根民眾境遇，反映出社會不公。（圖／臺北文學季臉書）

一名中國部落客「聊會電影吧」11月陸續上傳影片至「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站），分3集深度解析馮小剛導演執導的電影《芳華》，每集約半小時，最後一集在11月29日發布，轟動中國社群，在深夜時段也有數萬人在線觀看。

廣告 廣告

該部電影改編自曾是解放軍舞蹈演員的小說家嚴歌苓同名作品，講述1970年代文革時期文工團青年與草根民眾境遇，反映出社會不公。2017年電影上映之時，中國內外發行了不同版本，避免敏感歷史話題。

新加坡《聯合早報》報導，「聊會電影吧」的解說影評受關注的原因之一，是因為暗指男主角為「四人幫」之一的王洪文。中國官方將文革定調為，毛澤東遭反革命集團利用導致的錯誤決策，解說影評卻企圖挑戰中共官方論述，且B站上的網友利用彈幕功能，頻頻傳送「人民萬歲」、「進行到底」等具政治色彩言論，呼應部落客觀點。

「聊會電影吧」的《芳華》解說影評在5日遭下架。曾在新華社任職的中國專欄作家王海在隔天（6日）在微信公眾號發文，他認為對《芳華》的過度解讀成為中國青年對社會不公和職場壓迫的「文化反動」，因為努力沒有出口，於是借屍還魂的隱喻越猖狂。

更多FTNN新聞網報導

美國警路邊攔截女性！找藉口搜查手機 「偷存裸照、性愛片全傳給自己」

全球百大旅遊城市「台北躋身前15名」 勝過京都、曼谷、香港

淋巴癌男坐關愛座被罵「不是男人」 港鐵關愛座定位再掀論戰

