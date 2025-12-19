中國電機工程學會年會 聚焦AI與半導體

記者孫建屏／高雄報導

中國電機工程學會114年會員暨會員代表大會今（19）日於國立中山大學逸仙館登場，隨著高雄

產業結構逐步由鋼鐵、石化重工，轉型邁向半導體、人工智慧物聯網（AIoT）、資訊安全及金融科技等新興科技領域，電機工程大會在睽違22年後重返西子灣，展現中山大學在產官學研串聯上的關鍵角色。

今年大會由理事長、國科會主委吳誠文主持，中山大學校長李志鵬擔任籌備委員會主任委員，共有近300人出席，下午的兩場專題演講分別由台灣電力股份有限公司董事長曾文生主講「電力布局新思維」，以及台積電先進封裝技術暨服務副廠長游偉明分享「Technology Roadmap and the Requirement of Advanced Packaging」（先進封裝技術藍圖與未來需求）等，從能源政策與半導體先進製程兩大面向，回應當前電機工程與產業發展所面臨的關鍵課題。

呼應電機領域近年在人工智慧、大數據與跨域應用上的快速演進，主辦單位上午舉辦學術研討會，由國立臺灣大學電機資訊學院院長吳宗霖主持，邀請廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵以「AI時代下的廣達創新變革」為題，分享產業在AI浪潮下的技術布局與組織轉型；國家科學與技術委員會副主任委員陳炳宇則以「以人為本的人工智慧」為題，說明政府在推動科技發展時，兼顧人文與社會影響的政策思考。透過學術與產業觀點的交會，展現電機工程在跨域整合趨勢下的多元樣貌。

成立於民國23年的中國電機工程學會，長期以提升我國電機科技水準、培育產業所需人才為宗旨，每年於年會中公開表揚在學術研究與工程實務領域表現卓越的專業人士。今年代表電機工程學術最高榮譽的「電機工程獎章」，學術研究類由國立陽明交通大學電機學院院長王蒞君榮膺，表彰其在無線通訊工程、網路與人工智慧相關研究上的重要貢獻；工程事業類則由中華電信股份有限公司董事長簡志誠榮膺，肯定其長期投入電信工程研發與管理，對國家資通訊建設的深遠影響。

此外，大會亦頒贈會士、傑出電機工程教授獎、優秀青年電機工程師獎及青年論文獎等多項獎項，獲獎者來自中山、臺大、清華、陽明交大、中央、元智等大學，以及產業界專業人士，以獎勵並彰顯傑出電機工程人員及其成就。

中國電機工程學會114年會員暨會員代表大會今日在國立中山大學舉行。（中山大學提供）

中國電機工程學會會員代表大會是年度學術與專業交流，以及促進產官學研之間的實質對話與合作的重要場合。（中山大學提供）