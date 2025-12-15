中國需求強勁！ 「2巨頭」想下大單 輝達擬增產H200晶片





美國晶片大廠Nvidia（輝達）傳正考慮增加其高性能H200人工智慧（AI）晶片產能，以滿足中國企業日益增長的訂單需求。消息來源指出，部分中國科技公司，包括阿里巴巴（Alibaba）及字節跳動（ByteDance），已向Nvidia表達購買H200的意願，並希望下大訂單。

根據《路透社》報導，輝達發言人表示，公司正管理供應鏈，確保授權向中國客戶銷售H200不會影響對美國客戶的供應。目前，H200晶片量產仍有限，輝達主要集中生產其最先進的Blackwell與即將推出的Rubin系列晶片。H200晶片採用台積電（TSMC）4奈米製程技術，去年開始大規模部署，為輝達前一代Hopper系列中最快的AI晶片，其運算能力約為中國市場定制的降級版H20晶片的6倍。

然而，H200銷往中國仍須中國政府審批。消息指出，中國工業和資訊化部（MIIT）正召開緊急會議，討論是否批准H200進口，同時提出購買H200需搭配一定比例國產晶片的建議，以兼顧本土AI產業發展。分析師認為，H200運算性能約為國產加速器的2至3倍，中國AI需求遠超本土產能，企業積極向政府爭取放寬限制。

輝達若增產H200亦面臨挑戰，除了需平衡Rubin系列產能外，還需與Google等企業競爭台積電有限的先進製程資源。整體而言，此舉將有助於滿足中國市場高端AI晶片需求，但進口量仍受政策與產能雙重限制。

台積電未對特定客戶的產能分配發表評論，只引用董事長兼執行長魏哲家（C.C. Wei）近期對產能規劃的說明。中國工業和資訊化部（MIIT）則未立即回應置評請求。

