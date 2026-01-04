中國震驚！ 馬杜洛才與中特使團會面 幾小時後遭美逮

中國特使團2號才在委內瑞拉首都跟馬杜洛會面。（圖／翻攝自臉書＠Nicolás Maduro）





委內瑞拉總統馬杜洛遭美方逮捕，震驚國際，其中最驚訝的莫過於長期跟委國友好的中國大陸，中國特使團2號才在委內瑞拉首都跟馬杜洛會面，沒想到幾個小時後就經歷美軍空襲，這也狠狠打臉中國的外交關係，中國外交部立刻發聲明譴責。

元旦剛過1月2號，中國拉美事務特使邱小琪率領代表團在委內瑞拉首都和委國總統馬杜洛會面，雙方開心寒暄問候。

中方特使邱小琪：「很高興見到你，你讓我想到很多美好回憶，新年快樂。」

馬杜洛辦公室還發新聞稿指出，感謝中國國家領導人習近平像兄長一樣，始終如一的兄弟情誼，中委兩國是久經考驗的戰略夥伴，但就在這場會面結束後幾個小時，3號凌晨美軍就發動突襲，這時中方代表團都還在首都目睹夜襲狠狠打臉中國的外交盟友，美國共和黨參議員葛蘭姆還發文狠酸，致中國朋友，如果打算和馬杜洛再次會面，他已經搬到新地址，再約恐怕不容易，我知道他對你們意義重大祝你好運。

中國央視新聞：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手，深表震驚予以強烈譴責。」

事發後中國外交部立刻發聲明，深感震驚強烈譴責，指稱美霸權行徑嚴重違反國際法和委內瑞拉主權，並提醒中國公民近期暫時不要前往委內瑞拉。

中國央視記者雷湘平：「我身後正在冒煙的地方，就是位於加拉加斯南郊的一個軍事基地，那麼據悉它剛剛遭到了美國的軍事打擊。」

駐委央視記者也直奔現場連線，直擊遭美軍突襲的軍事基地，可見中委兩國的友好關係，2023年馬杜洛也曾訪問中國當時還到泰山旅遊。

委內瑞拉總統馬杜洛（2023）：「你好。」

不僅外交關係在經濟合作方面，中國長期以來以向委國購買大量石油，但在之前川普下令制裁委國油輪後，中國買家還要求降價並修改合約，如今馬杜洛遭逮中方目前也無法提出實質援助。

