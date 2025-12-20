即時中心／高睿鴻報導

台灣每逢冬季、東北季風盛行期間，空氣品質就容易受霾害影響，今（2025）年也不例外；環境部說明，因季風挾帶境外沙塵、致污染物移入我國境內，預估未來一週，空氣品質將連續遭受兩波境外污染物影響。明（21）日起東北季風增強，挾帶第一波境外污染物移入，預計空品多為橘色等級；24日季風再增強，恐再次挾帶境外污染物移入，空氣品質預估為普通至橘色提醒等級。

環境部說，前述兩波境外污染物，隨東北季風往南傳輸，而南部地區位於下風處，21至25日空氣品質多為橘色提醒等級；東北季風增強，導致彰化至雲嘉南、台東沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度，請民眾外出時留意空氣品質變化。

廣告 廣告

環境部另也表示，昨（19）日中國上海至山東一帶，PM2.5小時濃度約100至180微克/立方公尺，污染物持續累積；明天東北季風增強，預估境外污染物將隨東北季風南下，影響我國空氣品質。環境部預估，北部地區清晨至上午PM2.5小時濃度，可能達40至50微克/立方公尺；午後，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部預計，境外影響預計於22日趨緩，竹苗以北地區的空氣品質逐漸改善至普通等級；但南部地區位於下風處，空氣品質仍為橘色提醒等級。而到了24日，東北季風再增強，另一波東北風可能挾帶境外污染物移入，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級；等到25日境外趨緩，空氣品質可望改善至普通等級。

原文出處：快新聞／中國霧霾、汙染物將侵台！環境部警告：空氣品質將達「橘色警報」

更多民視新聞報導

今氣溫舒適偶有雨！明日變天轉濕涼 低溫下探13度

模仿效應？北捷恐攻事件同時 高雄小港深夜也遭扔煙霧彈

下雪了！水氣充足溫度低 玉山今晨逐漸白頭

