中國霸凌日本！ 華爾街日報社論：給全世界上了一課
美國華爾街日報12月1日以「中國霸凌日本，給世界上了一課」為題，發表社論指出，在日本首相高市早苗說出「台灣有事論」之後，北京舖天蓋地的威逼恐嚇，對國際社會來說，是一項「惡兆」。社論直指，中國大陸不斷加劇對台威脅，才是真正的危險。（葉柏毅報導）
日本首相高市早苗，11月7日在國會答詢時，拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈不滿，而頻頻出招，除了出動無人機與海警船進行武力恐嚇之外，施壓力道也升高到經濟制裁，包括呼籲民眾暫赴日本旅遊，並以食安理由再度禁止日本水產進口。
這篇社論也引述華爾街日報稍早報導指出，大陸國家主席習近平11月24日與川普通話，「有一半時間都是在抱怨對日本與台灣的各種不滿」；更令人憂心的是，報導稱川普隨後竟然致電高市早苗，要求不要在台灣問題上刺激北京。
社論指出，沒人希望在台灣問題上挑起衝突，但究竟誰才是挑釁的一方？是說明如何回應侵略的領導人，還是規畫、備戰並威脅侵略的一方？社論也強調，美國總統川普如果真的有心要嚇阻北京進占台灣的野心，仍然必須要有日本相助。
