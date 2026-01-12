中國霸總變「霸道狼王」征服美利堅？微短劇悄悄吃掉7億人的碎片時間

一部每集120秒、演員一天換三個臉的陸製微短劇，竟在美國App Store狂吸上億觀看次數，而主角不再是穿西裝的「霸總」，而是會變身的「霸道狼王」。陸劇「豪門＋虐戀＋重生復仇」的爆款公式，換成白人演員搬到美國，西方觀眾照樣埋單，付費解鎖內容。中國微短劇製作公司並用AI「工業化造夢」，不僅比漫威更懂網路成癮機制，還讓美國主婦追劇追到信用卡刷爆。

全球影視產業正迎來了歷史性的交叉點。根據艾媒諮詢數據，2025年中國大陸微短劇市場規模達到了677.9億人民幣（約新台幣3063億元），已經超過同年電影的票房收入518億元。

不僅如此，《中國微短劇行業發展白皮書（2025）》也顯示，2025年大陸微短劇用戶總人數已達6.96億人，意味著超過一半的大陸網民已成為微短劇的忠實觀眾。

微短劇風起雲湧，已正式與傳統電影和電視劇平起平坐，甚至在產值上展現出超越之勢。這不僅是錢的問題，更是一次收視習慣的顛覆，並正帶來一場影視行業的「工業革命」。

有趣的是，大陸微短劇潮流正以「出海」之姿橫掃歐美日和印度，撼動好萊塢和寶來塢地位。

聖誕節爆款《租來的億萬富翁老公》

《The Divorced Billionaire Heiress》（離婚的億萬富翁繼承人），在ReelShort TV、ShortMax等微短劇 App上，在全球斬獲了至少3.6 億次的觀看次數。大陸《環球科技網》報導，ReelShort深耕日本，靠超精準本土化策略，營收直接暴漲 33.54％。

《The Ice King’s Last Chance》（冰之王的最後機會）由大陸DramaBox出品，在YouTube等頻道釋出，上傳時間僅約四個月，觀看數便超過110萬。

「這部真的太好看了！已經成為我有史以來最愛之一！！」一位美國網友如此盛讚聖誕題材微短劇《Rented a Billionaire Husband for Christmas》（租來的億萬富翁老公），忍不住在女主角斯托頓（Rebecca Stoughton）的IG留言。

諸多已在北美和歐洲微短劇 App 或社群上有明顯熱度的作品，其實多數是由大陸公司投資。大陸製作團隊來到美國，啟用好萊塢演員和當地語言拍攝，「照抄」以往已被驗證成功的爆款元素，如重生復仇、狗血、高情緒反轉、絕地翻身等，重構敘事，成功讓歐美觀眾代入。

譬如《霸道狼王與純真嬌妻》，號稱大陸熱播劇《贅婿》的「中國版」，將劇情改編為歐美狼人逆襲，豪門加虐戀，用潑咖啡替代潑水，打造出登頂美國娛樂榜的爆款，單部劇播放量破億。

兩分鐘一個爽點，攫取碎片時間的注意力

「這並非單純的內容輸出，而是模式外銷，」台北市影音公會理事長陳仲祺說，除了中國資本加上大陸影視團隊出海運作的現象，也有歐美影視公司正大舉購買大陸微短劇版權，保留核心的「霸道總裁」或「小人物逆襲」劇情，改聘白人演員，將背景置換為美式文化，甚至連「兩分鐘一集、每集兩個反轉」的快節奏邏輯都全面仿效。

陳仲祺指出，這種被戲稱為「掛鉤子」的敘事藝術，讓大量觀眾在通勤、排隊的碎片時間內，就能體驗到極致的情緒宣洩。

「從矽谷到倫敦，兩分鐘一個爽點的微短劇模式，正成為繼蘋果手機後，再次改變人類文化的現象級發明。」陳仲祺誇張說道。

最新的發展趨勢是AI的加盟，更讓微短劇在賺錢的路上瘋狂疾馳。

大陸自媒體「零態LT」分析，以前做一集微短劇要8000美元、耗時一週，DramaBox新開發AI動漫製作系統，直接將成本砍到2000美元，而且兩天便能「搞定」。

AI賦能，觀眾付費決定結局

而DramaBox自研的「千人千面」推薦算法，目的是讓觀眾刷到的每一部劇，都像是為他/她量身訂做的劇情。戲播出後成績優異，付費轉化率提升到85％，為業界平均的2.3倍。

大陸數位娛樂公司麥芽文化則變本加厲，直接用AI為演員換臉、用AI翻譯配音、AI字幕自動生成，「三合一」流水線複製後，宛若一部新片。如果看到某部中文短劇在美國App Store熱榜上「演員變成了金髮美女、台詞是道地德州腔」，背後很可能就有麥芽文化的技術在運作。

但AI的野心不止於省錢，還正在顛覆整個內容製作邏輯。

像是ReelShort TV、ShortMax就讓 AI 生成互動角色，讓觀眾付費決定劇情選項，觀眾不再是被動看戲，而是自己決定主角是談戀愛還是報仇雪恨。結果？單劇用戶停留時間從 12 分鐘暴漲到 38 分鐘，廣告收入跟著一路狂飆。

當傳統電影還在追求大銀幕的壯闊與敘事深度時，微短劇早已憑藉手機端的「快狠準」深入全球街頭巷尾 。這套源自中國大陸的影視模式，正透過「狼人贅婿」或「吸血鬼新娘」等充滿爽點的劇本，加上AI，完成了一次史無前例的文化逆向輸出 。