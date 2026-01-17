中國霾下週報到！今中南部空氣品質恐達「橘色提醒」

【記者莊偉祺／台北報導】今日天氣整體多雲到晴，全台最高溫可至27度！因環境風場為東北風，中南部污染物易累積，部分地區短時間空氣品質恐達橘色提醒等級。鄭明典也貼出衛星照示警，估「中國霾」下週報到。

氣象署指出，今（17日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，整體白天新竹以南為多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫可來到24至27度。

因東北風增強，明日台中至嘉義沿海及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的黃色燈號機率，須注意。

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，估對台無直接影響。

另據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、中南部地區及馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

前氣象局長鄭明典則貼出一張「中國霾」的衛星照，並指出從客觀數據上，中國霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，從衛星上便課看到趨勢！目前風向還不會到台灣來，但1月20日白天有可能隨北風下來。

未來降雨趨勢。氣象署提供

