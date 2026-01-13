中國霾害移入！午後冷氣團挾空汙襲台 南部影響持續5天

環境部研判境外污染物將於午後移入，影響全台空品，多為普通至橘色提醒等級。 圖：取自空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 今(13)日起大陸冷氣團南下，雖然強度沒有前幾波這麼強，但受到中國霾害影響，環境部研判境外污染物將於午後移入，影響全台空品，多為普通至橘色提醒等級，預估此波境外空汙14日起趨緩，不過南部因位於下風處且風速弱，橘色提醒可能持續至17日，18日才有機會完全改善。

環境部指出，由於中國山東至上海一帶昨日出現霾害現象，PM2.5及PM10小時濃度分別約40至90微克/立方公尺及70至110微克/立方公尺，污染物持續累積。預估今(13)日午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，全台空氣品質都會受到影響，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳使污染物易累積，傍晚起再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質為橘色提醒等級；中部以北於14日午後境外污染趨緩，南部地區因位於下風處且風速弱，加上本地污染物累積疊加影響，橘色提醒可能持續至17日，待18日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉。

