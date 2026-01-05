中國霾害移入！明起「強烈冷氣團」攜空汙襲台 未來3天空品一圖看

隨著今(5)日強烈大陸冷氣團南下，中國境外空汙也跟著報到。 圖：翻攝自空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 隨著今(5)日強烈大陸冷氣團南下，中國境外空汙也跟著報到。環境部表示，山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明(6)日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響台灣空氣品質，除了花東以外，全台所有地區空品都是橘色提醒等級，預計8日才會好轉。

環境部表示，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65～160微克／立方公尺，污染物持續累積。因此預計明後天隨著強烈大陸冷氣團南下，中國空汙將會跟著影響台灣空品，北部地區PM2.5小時濃度可能達40～60微克/立方公尺，全台空品除了花東回黃色普通等級外，其他縣市全部都是橘色提醒等級。

廣告 廣告

預計這波境外空汙將在8日起趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級；中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

悼念北捷英雄！「余家昶紀念碑」製作完成 設置地點曝光

強烈冷氣團報到！全台急凍「低溫下探7度」 降溫趨勢一圖看