中國霾害要來了？鄭明典曬衛星圖示警：下週「這天」恐隨北風下來

近日各地中午回溫明顯，中央氣象署表示，週一（19日）前高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大，不過到了週二（20日）起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響下，氣溫漸下降，尤其北台灣明顯。對此，前中央氣象局長鄭明典說明，就目前風向而言，中國霾還不會到台灣來，不過週二白天有可能隨北風下來。

前中央氣象局長鄭明典說明，就目前風向而言，中國霾還不會到台灣來，不過週二白天有可能隨北風下來。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典透過臉書表示，若從衛星雲圖看中國霾，客觀數據上中國霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，衛星上可以看得到趨勢。他提醒大家：「目前風向，中國霾還不會到台灣來，20日白天有可能隨北風下來」。

環境部說明，未來一週，週六至週一（17日至19日）環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，惟週日（18日）東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島；週一至週四（19日至22日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

下週天氣方面，中央氣象署說明，週一前各地高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大；週二起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫漸下降，尤其北台灣降溫明顯；週四（22日）各地低溫預估中部以北、宜蘭約10至13度，南部、花東、澎湖約13至15度，金門、馬祖則是7至8度。

降雨方面，週一東北風增強，水氣增加，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率較高，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東地區及恆春半島也有零星降雨；週二至週四水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長，週二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東及恆春半島零星降雨，其他地區為多雲到晴，週四竹苗及中部山區亦有零星降雨。

