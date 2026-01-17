中國霾害要來了？鄭明典曬衛星圖示警：下週「這天」恐隨北風下來
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
近日各地中午回溫明顯，中央氣象署表示，週一（19日）前高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大，不過到了週二（20日）起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響下，氣溫漸下降，尤其北台灣明顯。對此，前中央氣象局長鄭明典說明，就目前風向而言，中國霾還不會到台灣來，不過週二白天有可能隨北風下來。
鄭明典透過臉書表示，若從衛星雲圖看中國霾，客觀數據上中國霾害有改善，但是冬季寒冷、穩定天氣，空氣品質還是很容易惡化，衛星上可以看得到趨勢。他提醒大家：「目前風向，中國霾還不會到台灣來，20日白天有可能隨北風下來」。
環境部說明，未來一週，週六至週一（17日至19日）環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，惟週日（18日）東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島；週一至週四（19日至22日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
下週天氣方面，中央氣象署說明，週一前各地高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部日夜溫差大；週二起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫漸下降，尤其北台灣降溫明顯；週四（22日）各地低溫預估中部以北、宜蘭約10至13度，南部、花東、澎湖約13至15度，金門、馬祖則是7至8度。
降雨方面，週一東北風增強，水氣增加，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率較高，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東地區及恆春半島也有零星降雨；週二至週四水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長，週二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮有局部短暫雨，台東及恆春半島零星降雨，其他地區為多雲到晴，週四竹苗及中部山區亦有零星降雨。
更多FTNN新聞網報導
低溫下殺至6度！ 專家提醒「2波最低溫時間」
冷到受不了！新北市石碇跌破10度 專家曝回溫時間點
台南僅8度！12縣市低溫特報、15縣市吹強風 吳德榮：越晚越冷
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 16
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 1
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 1 天前 ・ 1
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團再襲「這2天最凍」！濕冷低溫跌破10℃
好天氣倒數，天氣風險分析師薛皓天表示，週末中北部、東部高溫約21-23度，其他地區甚至上看27度。不過，到了下週二（20日）強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，局部低溫可能不到10度，最冷時段落在下週三、週四（21、22日），一路濕冷到週末漸漸轉晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷
中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度
今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
強冷空氣1/20殺到！「這3天」急凍 有機會堆雪人
強烈冷空氣即將南下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周三至周五將是冷空氣最強的時間點，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10度以下，高山地區有較高的降雪機會。中天新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
首颱洛鞍生成！不侵台但助攻濕冷 下週強冷氣團探十度
（記者許皓庭／綜合報導）今年第 1 號颱風「洛鞍」於昨（15）日正式生成。中央氣象署指出，儘管洛鞍路徑將北轉偏 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威
日本氣象廳最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（15日）正式增強，成為今年第1號颱風「洛鞍」。洛鞍未來將朝向北轉東北方向前進，預計主要在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接威脅。然而，隨著颱風移動過程帶來水氣，預計明天起東半部地區的降雨機率將有所增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天天氣氣溫緩升至周日 下周逐日降溫整周濕冷 中部以北探12℃
中央氣象署今天表示，明天起至周日（18日）氣溫逐日回溫，但中南部要留意日夜溫差大；下周一（19日）起降溫，下周二（20日）至下周四（22日）冷氣團南下影響、水氣偏多，幾乎整周濕冷，預估22日清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏12、13度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 17
下週二強冷空氣報到！ 急凍4天「低溫恐剩8度」
氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚（18日）新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團下週報到！氣象專家揭「最濕冷時間點」 低溫恐下探8度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家指出，近日雖短暫回暖，但下一波強冷空氣已在路上，並預計於下週二（20日）抵達台灣，屆時北台會愈晚愈濕冷；下週...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週六 (01/17) 週末有微弱東北季風影響，迎風面北東部陰有短暫雨
明天天氣如何？ 週末(17-18日)臺灣附近則轉為東北風影響，且環境水氣略增，預測背風面的中南部大致可維持晴時多雲天氣，高溫約23-27度，低溫約16-19度；東部則為陰有短暫陣雨，高溫約23-25度，低溫約16-19度；北部雖普遍為多雲時晴，不過東北角一帶亦有短暫陣雨機會，高溫約22-25度，低溫約14-18度。迎風地區外出請備雨具；沿海陣風略增、近岸浪高有起伏，臨海活動也請評估浪況變化。 下週起北方冷空氣持續遞補南下，整體氣溫走低、環境水氣偏多。預測北部至東部將為陰雨型態，中南部亦轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。下週一(19日)為東北季風等級，北部至東部低溫約15-17度，中南部約16-18度；下週二至下週五(20-23日)將達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12-14度，中南部約13-15度，但中南部受輻射冷卻效應影響，亦有11-12度低溫出現機會。初步預測下週三至週五(21-23日)低溫將有機會配合水氣影響，於海拔三千公尺高山有降雪條件，未來若規劃高山區活動還請多加留意路況資訊。 總結來說，下週天氣將明顯感受濕冷，估計至下週末(24-25日)後才略有氣溫回升趨勢；北部與東部將回到冬季常見的連日陰雨型態，還請大家做好保暖並注意行車安全。另，昨日於菲律賓東方洋面已生成今年第1號颱風「洛鞍」，距離臺灣遠、未來對臺灣沒有影響。 以上氣象由天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 18 小時前 ・ 發表留言
今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度
今（16日）水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有局部降雨。氣象專家吳德榮提醒，下週二起強冷空氣抵達，氣溫可能降至8度左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今西半部平地轉多雲時晴！吳德榮：1/20起濕冷多雨
今（17）日鬆散的中低雲通過，西半部平地轉為多雲時晴，山區、東半部及大台北東側偶有零星短暫雨的機率。氣象專家吳德榮指出，20日強冷空氣抵達、氣溫驟降，21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
下週一變天！強冷空氣南下全台急凍 「2地區」空品達橘色等級
中央氣象署今（16）日指出，雖然週末全台氣溫尚屬舒適，但下週一（19日）起北方的強冷空氣將南下，屆時全台氣溫將出現顯著下跌，最冷時段預計落在下週三、四，低溫恐下探8至10度。此外，受東北風挾帶污染物影響，西半部及金馬地區空氣品質預估達到「橘色等級」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言